Her 10 yetişkinden 1’i koah ama farkında değil

Dünya KOAH Günü kapsamında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Günen, Türkiye'deki hastalarla gerçekleştiren kapsamlı bir çalışmanın sonuçlarını ilk kez açıkladı. KOAH'nın Türkiye'de toplum sağlığı için önemli sorunlar arasında yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Günen "Dünyada her 10 yetişkinden 1'i KOAH hastasıdır ve dünya genelinde en yaygın üçüncü ölüm nedenidir. Ülkemizde ise 3-5 milyona yakın KOAH hastası olmasına rağmen sadece 300-500 bini hasta olduğunu bilmektedir. Bu veriler, hastalıkla ilgili bilinçlenmenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. KOAH, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Buna rağmen yaygınlığının bu kadar fazla olmasının sebebi, hem toplumumuzun hastalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması hem de belirtilerin ihmal edilerek hekime başvuruda geç kalınmasıdır. Oysa bu hastalık erken evrede tespit edilir .Ve en önemli nedeni sayılan sigara kullanımı bırakılırsa hastalığın ilerlemesinin önüne geçilebilir. Bu nedenle belirli süre azalmayan öksürük, nefes darlığı ve sabahları balgam çıkarma gibi temel belirtiler ihmal edilmemeli, mutlaka hekime başvurulmalı" dedi.

HER 3 KOAH HASTASINDAN BİRİ YÜKSEK ALEVLENME RİSKİ TAŞIYOR

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Hakan Günen, şunları söyledi: "Hastalığın doğal seyri esnasında, tedavide değişiklik gerektirecek kötüleşme haline alevlenme denir. Artan balgam miktarı, öksürme hissi, nefes darlığı gibi belirtiler alevlenmenin habercisi olabilir. Alevlenmeler, hastane yatışlarına neden olması, hastaların yaşam kalitesini düşürmesi hatta ölümlere dahi sebep olması nedeniyle KOAH'lılar için tehlike yaratır. Hastaların bu belirtilere karşı dikkatli olması gerekmektedir. Yaptığımız araştırma gösterdi ki her 3 hastadan biri yüksek alevlenme riski taşıyor. Alevlenmeler oldukça sık ve şiddetli olmasına rağmen, 4 KOAH hastasından 3'ü alevlenme geçirdiğinin farkında bile değil. "

KOAH FARKINDALIĞI DÜŞÜK

Prof. Dr. Hakan Günen, araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise ülkemizdeki KOAH hastalarının yaklaşık yüzde 80'inin gündelik yaşamında semptomlarla mücadele ettiğini belirterek

"Bu çalışmada hastaneye yatışı olan KOAH hastalarının en az 12 geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldıklarını gösterdi. KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen, ülkemizde gerçekleştirilen bu araştırma hastalığın kontrol altında olmadığını ve hastalığa dair farkındalığın düşük olduğunu da gösteriyor" dedi.