Tansiyon aletiyle tansiyonunuzu ölçtükten sonra 12 7 tansiyon nasıl merak edebilirsiniz. Tansiyon 12 7 ne demek bu oran 12 7 tansiyon normal midir? Tansiyon ya da kan basıncı, kalbin kanı vücudumuza pompalarken damar duvarında oluşturduğu basınçtır. Bu yüzden 12 7 tansiyon düşük mü yoksa 12'ye 7 tansiyon yüksek mi sorusunun cevabı sağlığımızla ilgili olarak oldukça önemlidir. 12 7 tansiyon ne anlama gelir merak ediyorsanız yazımızdan öğrenebilirsiniz.

12 7 Tansiyon Normal Mi? 12'ye 7 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

12 7 tansiyon normal değerler arasındadır. Sağlıklı bir yetişkinde normal tansiyon değerleri, yaklaşık olarak büyük tansiyon 90-120 mm Hg küçük tansiyon ise 60-80 mm Hg aralığında olmalıdır. Bu oran kişiden kişiye farklılık gösterebilmektir. Normal tansiyonunuzu öğrenmek için en doğru sonucu sağlık kuruluşlarından öğrenebilirsiniz.

Düşük ve Yüksek Tansiyon Belirtileri Nelerdir?

Düşük tansiyon, tıp dilinde hipotansiyon olarak adlandırılır. Aniden tansiyonunuz düştüğünde şiddetli baş ağrısı, halsizlik, baygınlık gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtileri gördüğünüzde hemen tansiyonunuzu kontrol etmeli riskli durumlarda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalısınız.

Yüksek tansiyon tıp dilinde hipertansiyon olarak geçer. Aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz hayat tarzı yüksek tansiyona sebep olabilir. Kan basıncının kısa vadede artması herhangi bir belirtiye sebep olmadığından 40 yaş üstü grupta sıklıkla kontrol edilmelidir. Baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, sık gelen idrar gibi belirtileriniz varsa yüksek tansiyonunuz olabilir. En kısa zamanda bir sağlık kuruluşundan yardım almalısınız çünkü kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon çok ciddi hastalıklara yol açabilir.