Beslenme ve Diyet Uzmanı Er: Gripten korunmak için suyu asla ihmal etmeyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Er kış aylarında bağışıklık sisteminin dirençsiz kalmaması için bazı tavsiyelerde bulundu. Diyet uzmanı Er Bağışıklık sistemi, insan vücudunda enfeksiyona yol açan bakteri ve virüs gibi zararlı mikroorganizmalara karşı vücut sağlığını korumaya yardımcı olur. Vücudu korumaya yardımcı olan bu savunma sistemi, vücutta enfeksiyona sebep olan bir durum ile karşılaştığında onu vücuttan uzaklaştırmak için savaşır. Özellikle havalarında soğumasıyla hastalığa yatkın olduğumuz bu kış aylarında özellikle dikkat etmemiz gereken birkaç tavsiye önerisini belirtti.

SUYU ASLA İHMAL ETMEYİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Er tavsiyeleri şu şekilde sıraladı:

1-Suyu asla ihmal etmeyin özellikle gripten korunmak için günde 2-2,5 litre su tüketin.

2-Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin

3-Yulaf tüketin çünkü yulafın bağışıklık sistemi üzerinde uyarıcı bir etkisi vardır.İçerdiği beta glukon maddesi sayesinde kanser, mikrobiyal enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde de etkili olabilir. Bu nedenle özellikle sık sık soğuk algınlığı ve gribe yakalananlar, yoğun ve stresli hasta olamaya müsait bir ortam varsa beslenmelerinde yulafa yer vermelidir.

4- Sarımsaktan vazgeçmeyin

5- Yoğurt ve kefir tüketin. Özellikle bağırsak florasına iyi gelerek kötü bakterilerin oluşumunu önler.

6- Zencefil tüketin. Taze zencefil B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, manganez ve lif açısından oldukça zengindir. Özellikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

7- Haftada 2 kez balık tüketin

Özellikle soğuk deniz balıkları yüksek miktarda antioksidan etki gösteren Omega 3 içerir. Yapılan birçok çalışma Omega 3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve özellikle kolon ve prostat kanserlerinin önlenmesinde yararlı olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle haftada 2 kez mutlaka balık tüketilmelidir" dedi.