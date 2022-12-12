Hemoglobin Değer Nedir? Hemoglobin Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Nasıl Giderilir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Hemoglobin kemik iliği tarafından üretilir ve kırmızın kan hücrelerinde depolanan bir protein olarak karşımıza çıkar. Akciğerlerden vücudun geri kalanına oksijen taşımakla görevlidir. Vücudun normalden daha az kırmızı kan hücresine sahip olduğu anemiyi kontrol etmek için devreye hemoglobin testi girmektedir. Eğer mevcut bir anemi söz konusu ise hücreleriniz yeteri kadar oksijen alamazlar. Vücuttaki demir miktarını belirlemeye yardımcı olan bir parametre olan hemoglobin, kansızlık ve demir eksikliği sorunlarında bakılan bir parametredir. Böylelikle hemogram değeri nedir? Sorusunun yanıtını verdik. Peki, hemoglobin yüksekliği ne anlama gelir? İşte yanıtı…

HEMOGLOBİN DEĞERİ YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Hemoglobin yüksekliği, kanda ölçülen hemoglobin değerinin bireyin cinsiyet ve yaşına göre olması gereken değerlerin üzerine çıkması halidir. Sıklıkla kanın normalden kalın olmasına ve vücudun fazla alyuvar üretmesine neden olur. Bazı durumlarda pıhtılanma sonucu felç ve kalp krizi gibi ciddi hastalıklar meydana gelebilir. Eğer hemoglobin seviyeleriniz normal düzeyden yüksekse aşağıdaki nedenler bunun sebebi olabilir:

Akciğer rahatsızlığı

Dehidrasyon (susuz kalmak)

Koah rahatsızlığı

Polisitemi vera

Fazla miktarda eritroprotein alımı

Sigara ve alkol kullanımı

Böbrek kanseri

Kalp yetmezliği ve kalp hastalıkları

Amfizem

HEMOGLOBİN NORMAL DEĞERLERİ

Hemoglobinin vücuttaki normal kabul edilen değerleri; cinsiyet, yaş, hormonal durum ve vücut yapısına göre farklılık gösterir. Dolayısıyla tam kan sayımında hemoglobin değerleri her hastada birebir aynı olmak durumunda değildir. Hemoglobin değerlerinizin normal seviyede olduğundan emin olmak için doktorunuza başvurmanız gerekir. Öte yandan genelleme dahilinde hemoglobin değerleri şu şekilde sıralanabilir.

Bebeklerde: (03 yaş): 11 13 gr/dl

Çocuklarda: (311 yaş): 1214 gr/dl

Kadınlarda: 13,517,5 gr/dl

Erkeklerde: 12,515,5 gr/dl

Aynı zamanda idrarda hemoglobin varlığı söz konusu olduğunda idrarın normalden koyu renkli bir görünüm almasına sebep olan anormal bir bulgu gelişir. Ayrıca bu durum hemoglobinüri olarak tanımlanır. Hemoglabinüri yaygın olarak idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklanmaktadır.

Hemoglobin a1c ise, şeker hastalığı tespiti için kan şeker seviyelerinin gözlemlenmesidir. Şeker hastalığını kontrol altında tutmak adına ortalama kan şekeri seviyelerini ölçmek hba1c glikoze hemoglobin olarak ifade edilmektedir. Tip 1 ve Tip 2 şeker hastalığı bulunanların devamlı olarak bunu yaptırmaları önerilir. Bu sayede şeker hastalığının dengede tutulması adına gerekli tedavinin yapılması sağlanır.

HEMOGLOBİN DÜŞÜKLÜĞÜ NASIL GİDERİLİR?

Hemoglobin düşüklüğü çeşitli hastalıklara neden olabileceği gibi düşüklüğün ne derece olduğu tedaviyi etkilemektedir. Az miktarda HMG düşüklüğü çoğu zaman hastalarda belirtilere neden olmaz. Ancak uzun süren yorgunluk durumu, huzursuzluk, çarpıntı, iştahsızlık, tırnaklarda zayıflık ve saçlarda dökülme gibi nedenler hemoglobin düşüklüğünün belirtileri arasında yer alır.

Hemoglobin düşüklüğü kronik hastalıklardan kaynaklı anemiler, vitamin eksiklikleri, demir eksikliği ve kan kaybı gibi birçok sebepten kaynaklanabilir. Hemoglobin düşüklüğü tedavisinde altta yatan rahatsızlık tespit edilir ve uygun bir tedavi planı yöntemine gidilir. Örneğin; vitamin eksikliği ve demir eksikliğinden kaynaklanan bir anemi söz konusu ise bu eksikliği gidermek için gerekli takviyeleri yapılır. Ancak vücutta ciddi bir hemoglobin değeri mevcutsa vücutta oksijen yetersizliğine bağlı olarak acilen bir tedavinin sağlanması gerekir. Bu gibi durumlarda sıklıkla kan nakli yapılması doktor tarafından önerilebilir.