LYM Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedir? LYM Lenfosit Nedir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Lenfosit ya da LYM birçok insanın duymuş olduğu kavramlardan birisidir. Aynı zamanda bu kavramlara LY ve LYMPH de denmektedir. Sağlık ile alakalı bir terimdir. Bundan dolayı sağlık araştırmaları yapanlar ya da sağlık sorunu yaşayan kimseler bu terimleri işitirler. Ne anlama geldiği çoğu insan tarafından bilinmediği için de internet üzerinde araştırılır. LYM sağlık ile alakalı bir terim olarak bazı kişiler tarafından bilinse de tam anlamı bilinmemektedir. İnternet üzerinde LYM ile alakalı en fazla araştırılan soru kesinlikle LYM'nin ne anlama geldiğidir. Peki bu kadar merak edilen LYM nedir? LYM ile ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...

LYM Nedir?

LYM kavramının ne anlama geldiğini insanlar bilmezler ve araştırırlar. LYM, bir akyuvar tipidir. Akvuyar tipi olan lenfositler, kanda dolaşan lökositlerin yarısını oluştururlar. Pluripotansiyel kök hücrelerden üreyen LYM'le, kanda dolaşırlar. Alyuvarlardan biraz büyüktürler ancak buna rağmen küçük hücre grubuna girerler. LYM bunun yanı sıra bir bağ doku hücresidir ve perifer dolaşımda bulunan alt grupları kabaca T, B ve NK hücreler olarak sınıflandırılır. Kanda dolaşan LYM'lerin ortalama %80'ini T hücre, %10'unu B hücre geri kalan %10'unu ise NK hücreler oluşturur. Bu oranların hücrelerin alındığı dokuya göre değiştiği bilinmektedir. Timusta hücrelerin nerede ise %90'ı T hücre iken dalak ve lenf düğümünde %30-40 oranında T hücre görülmekte, B hücreler daha baskın oranda (%60-70) izlenmektedir.

LYM Kaç Olmalı?

Kan tahlilinde LYM değerleri 100-4800 mikrolitre arasında olmalıdır. Bu değerlere kan sayımı sonucunda ulaşılır.

LYM Yüksekliği

LYM yüksekliği Lenfositoz olarak adlandırılmaktadır. Lenfositoz, kanda fazla miktarda lenfosit bulunması durumudur. Kan testinde LYM oranı mikrolitrede 3000'den fazla olması lenfosit yüksekliği anlamına gelmektedir. Fakat çocuklarda Kan Tahlilinde LYM Değerleri 7000, bebeklerde ise 9000'den fazla olması lenfositoz olarak bilinir. LYM yüksekliğine neden olan bazı etmenler bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır;

Suçiçeği

Öpücük hastalığı

Sitomegalovirüs enfeksiyonu

Kan kanseri

Grip

Boğmaca

Mononükleoz (Dalak büyümesine neden olabilecek tükürük, salya yoluyla bulaşan bir hastalık)

Toksoplazma (insanlarda da nadir olarak görülebilen, hayvan, kuş ve sürüngen enfeksiyonu)

Hepatit

Sitomegalovirüs (mide ve / veya gözlerde viral enfeksiyon)

Kan nakli

Crohn hastalığı (İnce bağırsakta görülen iltihabi hastalık)

Ülseratif kolit (İnflamatuar bağırsak hastalığı)

Otoimmün bozukluk

Vaskülit (kan hücrelerinin iltihabı)

Multipl miyelom (plazma hücresi kanseri)

Diğer viral, bakteriyel veya benzeri enfeksiyonlar

Rubella (viral enfeksiyon)

Tüberküloz

Kabakulak

Bruselloz (hayvanlardan kapılan enfeksiyon)

Herpes simpleks (soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomlar)

Bazı ilaçların yan etkileri

Akut lenfositik lösemi (ALL)

Kronik lenfositik lösemi (CLL)

LYM Düşüklüğü

LYM düşüklüğü sağlık sorunu yaşayan bazı insanların duyduğu bir terimdir. Bu terimin anlamı kan ile alakalıdır. Kan sayımı ile tespit edilen LYM değerinin yetişkinlerde 1000 mikrolitre altına, çocuklarda ise 3000 µl altında olması halinde LYM düşüklüğü görülmektedir. Bu ise kan hücrelerinin yüzde 15 altına inmesi anlamına gelir. Bu durumda lenfositlerin az olması nedeniyle vücudun enfeksiyonlara karşı savunması zayıflar. Bu da birçok hastalığa yakalanma riskini artırmaktadır. LYM düşüklüğüne sebep olan birçok etmen bulunmaktadır. LYM düşüklüğü nedenlerinden bazıları şunlardır: