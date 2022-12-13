20 yıldır sağlıklı şekilde yiyip içemeyen hasta Sivas’ta sağlığına kavuştu

Mide bulantısı, kusma ve şiddetli sırt ağrısı rahatsızlıkları nedeniyle birçok hastaneye giden ancak hastalığına teşhis konulamayan 50 yaşındaki Fırat, son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Özofagogram grafileri çekilen Fırat'a halk dilinde yutma güçlüğü olarak bilinen "Akalazya" hastalığı tanısı konuldu.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ KARIŞTIRILABİLİYOR

Araştırmalara göre 100 binde bir görülen ve milyonda bir ameliyata gerek duyulan hastalık yüzünden sağlıklı yiyip içemeyen Fırat, hastanede yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Fırat, 20 yıl sonra sağlıklı şekilde yemek yemenin ve içecek tüketmenin mutluluğunu yaşadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahip Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özden, akalazya hastalığının belirtilerinin kalp krizi veya akciğer rahatsızlığıyla karıştırıldığını belirtti.

FARKLI BÖLÜMLERDE DEĞERLENDİREBİLİR

Akalazyanın yemek borusu hastalığı olduğunu ve yemeklerin mideye geçişi sırasında sıkıntı yaşanıldığını aktaran Özden, "Yemek borusunun mideye bağlandığı kısımdaki kasların aşırı kasılması veya sinir iletilerinde gelişen fonksiyon kaybı nedeniyle yemeğin mideye geçemediği bir durum var. Bu hastalarımızda yedikleri yemeğin ağza geri gelmesi, sırta vuran ağrı, şişkinlik ve nefes darlığı gibi şikâyetler olur. Bundan dolayı farklı bölümlerde değerlendirilebilir." dedi.

HASTAMIZDA HEMEN BİR RAHATLAMA OLDUĞUNU GÖRDÜK

Özden, hastalığın 100 binde bir görüldüğüne değinerek, şu bilgileri verdi: "Yemek borusunun geçişi dar olduğu için bunun genişletilmesi endoskopik olarak mümkündür. Bunun yanında kas kasılmalarını azaltmak için ilaç enjeksiyonları yapılabilir veya bizim yaptığımız yöntemle cerrahi olarak çözülebilir. Hangi hastanın cerrahi operasyona alınacağı çok önem arz eder. Kliniğimizde gastroenteroloji ile istişare ederek bir karara vardık. Hastamızın yemek borusundan endoskopi probunun geçeceği kadar bile bir alan yoktu, tamamen daralmıştı. Cerrahi operasyon tek seçeneğimizdi. Biz de kapalı usulle cerrahi operasyon yaptık. Hastamızda da hemen bir rahatlama olduğunu gördük. Akalazya 100 binde bir görülebilir. Kaçını ameliyata alırız derseniz milyonda bire kadar düşebilir."

Özden, hastanın kapalı yöntemle ameliyat olduğunu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceğini söyledi.

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİMDE LAVABOYA YAKIN YERE OTURUYORDUM

İmmihan Fırat da hastalık sürecinden bahsederek, "Hemen hemen 20 yıldır bu hastalıkla cebelleşiyorum. Hocamızın da dediği gibi sırt ağrısı, şiddetli göğüs ağrısı oluyordu. Misafirliğe gittiğimde lavaboya en yakın yere oturuyordum. Şifamı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde buldum." diye konuştu.