Saç Dökülmesi İçin Hastanede Hangi Bölüme Gidilir? Saç Dökülmesine Hangi Doktor Bakar, Nereden Randevu Alınır?

Yaygın bir sorun olan saç dökülmelerine birçok nedenden dolayı meydana gelmektedir. Bu nedenler genellikle; Kişinin çok fazla stres yapması sonucunda meydana gelen etkenler, Kişinin bazı ilaç kullanmasında, ilaçların yan etkileri sonucu ortaya çıkan saç dökülmeleri, Saç derisinde meydana gelen mantarlar ve bazı mikrobik hastalıklar, Travmaya bağlı saç dökülmeleri, İnsan genetiğine bağlı olarak görülen kıl köklerindeki azalmalar saç dökülmesi sorununa sebep olan etkenlerdir. Bazen de bu dökülmelerin nedeni bazı hastalıklardan kaynaklı olmaktadır.

Bu hastalıklar; Saçkıran hastalığı, Sarkoidoz, Lupus eritomotozus, Sifiliz,Tiroid hastalığı, Cilt kanseri, Beslenme rahatsızlıkları gibi hastalıklardan kaynaklı olarak meydana gelen rahatsızlıklardır. Saç dökülmesi tedavisi yöntemleri nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Birçok sebepten kaynaklı olan saç dökülmeleri sorunlarında dermatoloji uzmanlarına muayene olmak gerekir. Ayrıca kamu ve özel hastaneler yanı sıra doktorların kendi özel muayenehaneleri mevcuttur. Kamu yani devlet hastanelerinden hizmet almak isterseniz eğer, gitmeniz gereken bölüm; Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) bölümüne randevu almanız gerekmektedir. Eğer ki özel hastanelerde ise bu bölümün ismi Dermatoloji (Cildiye) ya da Cildiye (Dermatoloji) şeklinde karşınıza çıkan bu bölüme gidebilirsiniz. Dermatologlar tüm cilt problemleri yanı sıra toplumda sık görülen saç sorunları ile ilgilenen kişilerdir.

SAÇ DÖKÜLMESİ TEDAVİSİ

•Saç dökülmesi için doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz yöntemler mevcuttur Bunlar ilk önce; Saç derisinde kan dolaşımının hızlanması gerekmektedir. Bunun için zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı ile saç diplerine masaj yapmak kan dolaşımının hızlanmasını sağlarsınız. Ayrıca bir tutam biberiye bitkisini de 20 dakika kaynatılıp soğutulduktan sonra saç durulamasında kullanılırsa saçların güçlenmesini ve dökülmemesini sağlamaktadır.

•Saç dökülmesinde doktorların yapmış olduğu; Saç mezoterapisi denilen yöntem ile saç derisine vitamin, mineral ve dolaşımı düzenleyici maddeler mikro iğne yardımı ile enjekte edilir. Daha sonra bu enjekte işlemi bittikten sonra saç derisine masaj uygulanarak enjekte edilen bu maddelerin saç köklerine dengeli şekilde yayılması işlemi sağlanır. Kür şeklinde uygulanabilecek bu tedavi yöntemi, saç köklerinin güçlenmesine ve saçların gürleşmesine katkıda bulunur.

•Günümüzde ise kullanılan en yaygın yöntem ise genellikle saç ekimidir. Bunun için, kafa derisinin arka alt kısmında bulunan, kökleri dökülmeyen saç tellerinin alınıp dökülen yerlere uygulanır. Günümüzde saç ekimini genellikle erkekler tarafından yapılan bir yöntemdir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE HANGİ DOKTOR BAKAR?

Gündelik hayatımızda hemen hemen herkesin karşılaşmış olduğu sorunlardan birisi olan saç dökülmeleri, kişiye rahatsızlık veren bir durum olmaktadır. Saç dökülmeleri için genellikle hastanelerin Dermatoloji bölümünde gidilmektedir. Saç dökülmesi hakkındaki tüm muayene, teşhis ve tedavi yöntemlerinden sorumlu olan bir bölümdür. Saç dökülmesi tedavisine, saç dökülmesine neden olan faktör bulunduktan sonra başlamaktadır. Bu kapsamda saç dökülmesinden gelen hastalara H ve B7 vitamin takviyesi yapılır.