Lohusa depresyonu, anne ve bebek için ciddi tehlike

Annelerin yüzde 50'si ila yüzde 70'inde görülen lohusa depresyonunun yaklaşık iki ay devam ettiğini söyleyen YDÜ Hastanesi'nde görevli Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, annenin doğum sonrası ruhsal durumundaki değişikliklerle ilgili şunları söyledi: "Yeni annenin kafası çok karışıktır. Sık sık gözleri dolar, dikkatini bir türlü toplayamaz, derin derin iç çekme durumu yaşayabilir ve vücudundaki her noktanın ağrıdığını hisseder. Doğum sonrası hüzün olarak adlandırılan bu durum normal olarak kabul edilmektedir. Bir hafta veya on gün içinde anne bebeğine ve yeni ortamına uyum sağlamaya başlayacak, nasıl davranması gerektiğini yavaş yavaş öğrenecektir. Annelik konusunda deneyimli olmayan kadınlar için ilk dönemlerde yakınlarından alacakları desteğin önemi çok büyüktür. Hamileliğini zor geçiren veya düşük tehditi yaşayan veya zorlukla hamile kalmış anneler sahip oldukları bebeklerini her an kaybedeceklerini düşünerek gergin, kaygılı ve telaşlı olabilir."

Lohusa depresyonunun belirtileri ile ilgili de açıklamada bulunan Psikolog Evre, şiddetli hüzün ya da boşluk duygusu, duyarsızlık, aşırı yorgunluk, enerji eksikliği ve bedensel yakınma gibi durumların doğum sonrası yaşanabilecek depresyon belirtileri olduğunu kaydetti. Tedavi edilememiş lohusa depresyonunun anne ve bebek için tehlikeli olabileceğini ifade eden Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, şunları kaydetti: "Hamilelik sonrası depresyon yaşayan annelerin mutlaka profesyonel bir yardım alması gerekir. Yeni doğum yapan anneler günlük durumlarla başa çıkamıyor, kendisine veya bebeğe zarar vermeyi düşünüyor ve günün çoğunu aşırı endişeli, korkmuş veya panik halinde geçiriyorsa mutlaka profesyonel bir yardım almalıdır. Lohusalık döneminde annenin yanında anlayışlı, tecrübeli ve destek sağlayabilecek bir yetişkin gereklidir. Anne, bebekle birlikte eş ilişkilerinin yeniden şekilleneceği, duygusal sıkıntılar gündeme gelebileceği konusunda önceden bilgilendirilmeli, bunların geçici olacağı yönünde telkin edilmelidir."