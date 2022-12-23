Kazada kopan parmağı karnında yeniden büyütüldü

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir trafik kazasında sol el baş parmağının bir kısmı kopan 19 yaşındaki Caner Şakrak Sivas Devlet Hastanesinde geçirdiği başarılı bir operasyon ve 3 haftalık tedavi sürecinin ardından kopan başparmağına yeniden kavuştu. 19 yaşındaki Şakrak'ın kopan parmağı, Op. Dr. Halid Atasoy tarafından göbeğine dikilerek yeniden büyütüldü. Hastanın göbeğiyle birleştirilen yaralı parmak 3 haftalık bir süreçte kaybedilen dokuyu yeniden oluşturarak geçtiğimiz günlerde göbekten ayrılan parmağın hareket fonksiyonlarını geri kazandı.

PARMAĞI HASTANIN GÖBEĞİNE GÖMDÜK

Parmak fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtardıklarını belirten Op. Dr. Halid Atasoy; "Hastamızın yaklaşık 6 hafta önce yaralanması oldu. Parmağı orta kısmından itibaren tamamen kopmuştu. Bize ilk geldiğinde yaralanmanın 8. saatindeydi. İlk etapta parmağı yerine diktik. Çok parçalı bir yaralanması olduğu için 2. haftanın sonunda parmakta kararma oldu. Parmakta fonksiyon kaybı ve kısalma olmaması için parmağı hastanın göbeğine gömdük. Buradaki dokuyu karnında yaşattık. İç kısımları yeniden bağdaştırdık. Başparmak fonksiyonları çok önemlidir. Parmağın hareket fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtarmış olduk" dedi.

PARMAĞIMI KARNIMA GÖMDÜLER ZOR BİR OPERASYONDU

Kazadan sonra acil bir müdahale ile ameliyat yapıldı. Hiç umudum yoktu ifadelerini kullanan Şakrak; "İlk ameliyattan sonra parmağımın ucu siyahlanmaya başladı. Parmağımı kesin kaybettiğimi düşündüm. Hocamız yeni bir müdahale yapılabileceğini söylediğinde yeniden umutlandım. Sağ olsun hocamda umudunu kesmedi. Parmağımı karnıma gömdüler. Zor bir operasyon oldu. Şimdi parmağım çok iyi, gayet mutluyum. Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.