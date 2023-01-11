Sağlık dostu olan badem zengin bir kalsiyum kaynağı olmaktadır. Bir 200 gram bademde yaklaşık 500mg kalsiyum bulunmaktadır. Dünyada kullanılan en popüler bitki sütlerindendir. Badem sütü hakkında genelde çokça gündemde olan konulardan birisi badem sütü ne işe yarar gibi konulardır. Kilo vermek için en iyi yardımcı olan içeceklerin başında gelmektedir. Ayrıca laktoz içermez ve antioksidanlar, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Bu sayede sizleri çeşitli hastalıklardan korumaktadır. Bu sütün kalorisi oldukça düşüktür. Badem sütü ile ilgili insanların merak ettiği birkaç soru bulunmaktadır. Bu sorular genellikle Badem sütü ile neler yapılır ve badem sütü ne kadar içilmeli gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Badem sütü ile kek, muhallebi, puding ve daha birçok çeşit yemek yapabilirsiniz. Aşırı tüketmemeye özen gösteriniz. Badem sütünün kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Badem sütü zayıflatır mı, hamilelikte badem sütü ne işe yarar? İşte detaylar.

BADEM SÜTÜNÜN FAYDALARI

Şifa deposu olan bu badem sütünün faydaları saymakla bitmez. Bu faydalardan ilki badem sütünün, içerdiği sağlıklı yağlar ve lif sayesinde koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

•Badem, kötü huylu kolesterolü düşürücü etkiye sahip olmaktadır.

•Sizleri tok tutmaya yardımcı olur. Bu sayede kolay bir şekilde kilo verebilirsiniz.

•Badem sütünün içeriğinde bulunan bol miktardaki E vitamini sayesinde, cildi parlak tutar ve hatta zararlı UV radyasyonundan korur.

•Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca saçlarınızı güçlendirir ve parlaklık verir.

•Badem sütünün içeriğinde bulunan E vitamini göz sağlığına faydalıdır. Gözde bulunan katarakt ve maküler dejenerasyon da dahil olmak üzere ciddi göz rahatsızlıklarını önlediği görülmektedir.

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BADEM SÜTÜNÜN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Badem meyvesinin ezilerek ve su katılarak yapımından oluşan badem sütünün kalorisi; 200 gramı 30 kcal olarak bilinmektedir. Badem sütünün besin değeri ise; %14 karbonhidrat, %14 protein, %71 yağ içermektedir.

BADEM SÜTÜ NASIL TÜKETİLİR?

Badem sütünü, bir su bardağı çiğ bademi 12 saat suda bekletin daha sonra sudan çıkardığınız bademleri durulayın ve kabuklarını soyun ve 250 ml su ile birlikte bir dakika boyunca güçlü bir blenderden geçirin. Daha sonra 750 ml su ilave edin ve bir dakika daha blenderden geçirin. Elde dilen badem sütünü ince bir tülbent ya da kevgirden geçirin. Artık sütünüz hazır hale gelmiş durumdadır. Bu elde dilen sütü diğer sütler gibi mısır gevreğine ilave ederek tüketebilirsiniz. Ayrıca kahve veya çayınıza da ekleyebilirsiniz. Birde puding veya dondurma yapımında da kullanabilirsiniz.

BADEM SÜTÜ ZAYIFLATIR MI?

Şifa kaynağı olan bu sağlıklı besin ürünü, içeriğinde bulunan sağlıklı yağ asitleri ile kilo vermenizi sağlamaktadır. İspanya da yapılan, 8 bin 865 yetişkin erkek ve kadın üzerinde uygulanan bir çalışmada, haftada en az 2 kez badem tüketen kişiler, hiç tüketmeyenlere göre yüzde 31 daha fazla kilo kaybettikleri gözlenmiştir.

BADEM SÜTÜ İLE İNEK SÜTÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI

Badem sütünü inek sütünden ayıran en temel özellik, inek sütü hayvansal ve doğal olup, badem sütünün bitkisel kaynaklı olmasıdır. Ayrıca inek sütü içerisinde laktoz ve hayvansal protein bulunmaktadır. Badem sütünde laktoz bulunmaz ve bu özelliği sayesinde alerjik reaksiyonlar ile karşılaşmayabilirsiniz. Ayrıca bir bardak badem sütünde sadece 1 gram karbonhidrat ve 3 gram yağ bulunurken, inek sütünde yaklaşık 12 gram karbonhidrat ve 8 gram yağ bulunmaktadır.

BADEM SÜTÜNÜN CİLDE FAYDALARI

•Şifa deposu olan badem sütünün sağlığa faydası olduğu gibi cilde de faydaları bulunmaktadır. Antioksidan özelliği bulunan badem sütü istenmeyen serbest radikallerin oluşumunu önler. Ayrıca cildin yaşlanmasını önlemiş olur.

•Cildi güneş ışınlarından korur.

•Cildi temizler.

•Cildin yorgunluğunu alır.

•Cildi nemlendirir.

HAMİLELİKTE BADEM SÜTÜ

Şifa deposu olan badem anne adaylarının da hamilelik dönemlerinde çok önemli bir dostu olmaktadır. İçeriğinde bulunan protein sayesinde bebeğinizin kas kütlesinin gelişmesine yardımcı olur. Hamile anne adaylarının bebekleri için en çok merak ettiği konulardan birisi badem Sütü bebeklere ne zaman verilir gibi soruların cevabını merak etmektedirler. Badem sütü çok fazla şeker bulundurduğundan dolayı alerji yapabileceği durumundan ötürü hekim onayı ile kullanılmalıdır. Genellikle 2 yaş ve sonrasında bebeğe badem sütünü içirmenin daha güvenli olduğu bilinmektedir.

Zengin bir lif kaynağı oluşu ile de hamilelik döneminde sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına ve kabızlık problemleri yaşamamanıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca badem sütünün içeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde bebeğinizin kemik ve diş gelişimini destekler.