Herkesin de tahmin edebileceği üzere kakao yağının en sık kullanıldığı alan çikolata yapımıdır. Kakao yağının bünyesinde barındırdığı yararlı yağ asitleri hem doğal hem de oldukça sağlıklıdır. Ülkemizde yetiştiriciliği bulunmayan kakao yağı, kakao ağacının çekirdeklerinin sıkım yöntemiyle işlenmesi sonucu oluşturulmaktadır. Son derece faydalı bir besin olmasına rağmen yüksek kalorili olduğundan Kakao yağının fazla tüketimi kilo problemi yaratabilmektedir.

KAKAO YAĞI NE İŞE YARAR VE FAYDALARI NELERDİR?

Kakao yağı damar tıkanıklığı, kalp krizi veya felç gibi hayati sonuçları olan hastalıklara karşı önemli bir koruma duvarı sağlamaktadır.

Öte yandan sıkı bir antioksidan deposu olması sebebiyle de bağışıklığın kuvvetli tutulmasında oldukça önemli bir konumdadır.

Kakao yağı önemli bir metabolizma çalıştırıcıdır. Yaşanabilecek kabızlık veya hazımsızlık sorunlarının başlamadan önlenmesine veya sorunun hafif seyretmesine yardımcı olmaktadır.

Stres ve kaygıya bağlı oluşabilecek kronik yorgunluk ve uykusuzluk problemleriyle de savaşan kakao yağı, bu sorunların giderilmesinde de kilit rol oynamaktadır.

Kakao yağı yaralardan kaynaklı oluşabilecek kalıcı veya geçici izlerin düzelmesine de fayda sağlamaktadır.

KAKAO YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Saç dökülmesi kepeklenme veya kellik sorunlarıyla uğraşanların büyük bir kısmı kakao yağından fayda gördüklerini ifade etmektedirler. Peki, gerçekten kakao yağının saça faydaları var mıdır? Kakao yağının kepekli, hasar görmüş ve kuru saçlar için oldukça faydalı olduğu bilinmektedir.

KAKAO YAĞI CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Cilde iyi gelmesi de kakao yağı faydaları arasındadır. Kakao yağı egzama gibi cilt hastalıklarına, soğuk kaynaklı cilt çatlaklarına karşı oldukça faydalı gelmektedir. Hücrelerin içerisinde bulunan serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlayarak yaşanabilecek cilt hastalıklarının önüne geçmektedir.

Ayrıca yaşlanma karşıtı etkisi sayesinde de ciltte oluşabilecek kırışıklıklara karşı da fayda sağlamaktadır. Kakao yağı cilde faydaları oldukça fazladır. En başta sivilce, akne veya siyah nokta gibi cilt problemlerinin azaltılması veya kökten çözümü için kakao yağı son derece etkilidir.

KAKAO YAĞI BRONZLAŞTIRIR MI?

Kakao yağı bronzlaşmak isteyenler tarafından sıklıkla kullanılan bir üründür. Zira kakao yağının bronzlaşmanın daha hızlı gerçekleşerek daha kalıcı olmasını sağladığı yönünde araştırmalar bulunmaktadır. Doğal bir bronzlaşma yöntemi olduğu için de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

KAKAO YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kakao yağını eğer cilt sağlığınız için kullanıyorsanız doğrudan sorunlu bölgeye sürmeniz yeterli olacaktır.

Eğer bronzlaşma amacıyla kakao yağını kullanıyorsanız kakao yağı sürmeden önce vücudunuza güneş koruyucu krem sürmenizde fayda vardır. Ardından kakao yağı sürebilirsiniz.

Eğer nemlendirici etkileri yüzünden kakao yağını tercih ediyorsanız eczanelerden edinebileceğiniz herhangi bir E vitaminiyle kakao yağını harmanlayarak kendinize nemlendirici bir krem yapabilirsiniz. Yapılan kremi de sürerek kullanabilirsiniz.

Öte yandan saç bakımı için kakao yağı kullanmayı düşünüyorsanız süt veya balla karıştırarak saçlarınıza sürebilirsiniz. Sürdüğünüz karışım bir süre saçınızda kaldıktan sonra yıkamanız gerekmektedir.

KAKAO YAĞI NERELERDE KULLANILIR?

Kakao yağı sıvı ve katı olmak üzere iki formda karşımıza çıkabilir. Katı olsa dahi oda sıcaklığında kolayca eriyebilen bir yapıya sahiptir. Uzmanlar kakao yağının kullanımına başlanmadan önce vücudumuzun herhangi bir yerinde denememiz gerektiğini tavsiye vermektedir.

Vücudun herhangi bir bölgesine az bir miktarda sürülen kakao yağı 24 saat gözlemlenmelidir. Olumsuz sonuçlar doğurmuyorsa kakao yağının kullanımına geçmemizde bir sakınca bulunmamaktadır.

KAKAO YAĞININ ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kakao yağı aşırıya kaçılmadan kullanıldığı takdirde bilinen hiçbir sorun oluşturmadığı düşünülmektedir. Ancak kullanımı konusunda mutlaka dikkatli davranılması gerekmektedir. Kullanım öncesinde vücudunuzun kakao yağına alerjik reaksiyonlar gösterip göstermeyeceği kestirilemeyebilir. Bu sebepten kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.