Kekik Suyu Faydaları Nelerdir? Kekik Suyu Nasıl Yapılır, Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir, Ne İşe Yarar?

Dünyanın pek çok yerinden insanlar, bazı rahatsızlıklar için ilaçların yanı sıra doğanın sunduğu ürünlere başvurmaktadır. Doğanın zenginliğinden faydalanırken bağışıklığı güçlendirmek, var olan bazı rahatsızlıkların etkisini azaltmak için gıda takviyelerine başvuran bireylerin, evlerinden eksik etmediği kekik suyunun faydaları nelerdir? Bu içeriğimizde kekik suyu faydaları hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için inceledik. İşte detaylar...

Kekik Suyu Faydaları

Kuru ya da yaş fark etmeksizin kekik bitkisinin içinde türlü vitamin ve mineralleri vardır. Bunların en başında ise kalsiyum, selenyum, potasyum, demir, manganez gibi mineraller ve E, A, K, folik asit, B ve C vitaminleri gelmektedir. Saydığımız vitaminler hali hazırda insan sağlığına fayda sağlamaktatır, bunun yanında kekiğin kendine has bileşen ve özleri ile kekik bitkisi çok daha faydalı bir hale gelmiştir. Kekiğin yararlarından maksimum seviyede verim almak için, bireyler çoğunlukla kekik suyu tercih etmektedir. Aktarlarda ve marketlerde kolaylıkla elde edilebilen, ayrıca evde herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği kekik suyunun faydalarını maddeler halinde sıraladık;

Antioksidan özelliği sayesinde yeni hücrelerin artmasına yardımcı olur.

Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına fayda sağlar.

Ağız içi yaraları ve ağızda bulunan bakterilerle savaşmaya yardımcı olur.

Hali hazırda var olan kanserli tümörlerin büyümesini ve yayılmasını engeller.

Mide yanması, mide krampı ve ekşimesine iyi gelir.

Anti-aging özelliği sayesinde cildi yaşlanma belirtilerinden korumaya yardımcı olur.

Kepeklenme ve pullanma olan bölgeye kekik suyu sürmek, döküntüleri azaltmaya yardımcı olur.

Kekik Suyu Nasıl Yapılır?

Kekik suyunu evde hazırlamak oldukça kolay bir işlemdir. Bir tutam taze ya da kurutulmuş kekiği, 1 su bardağı sıcak suda demleyerek taze kekik suyu elde edebilirsiniz. Bu yöntem vakti olmayanlar için kısa yoldan kekik suyu hazırlamak için idealdir. Daha kapsamlı ve orijinal kekik suyu yapmak isteyenler ise aşağıda vereceğimiz tarifi yapabilirler.

Taze toplanmış kekikler büyükçe bir tencerenin içine yerleştirilir, kekikleri dizerken ortasını boş bırakmak gerekli çünkü küçük bir tencere tam da bu boşluğa yerleştirilecek. Küçük tencerede eklendikten sonra , kekiklerin üzerine bir miktar su ekleyip tencerenin kapağı ters bir şekilde kapatılır, kapağın etrafına ise hava almaması için hamur yapıştırılır. Kısık ateşte yaklaşık bir saat kadar süren bu işlem boyunca küçük tencerede kekik suyu birikir. Bu işlem, kekikten damıtma yöntemi ile bitkinin özündeki suyu almanın en garantili yoludur.