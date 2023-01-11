Muşmulanın içerisinde bulunan çekirdekleri de tüketilmelidir. Muşmulanın çekirdeği en az meyvesi kadar sağlıklıdır. Muşmula çekirdeği genel olarak sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Bu yüzden idrar atımında ve böbrek taşı oluşumun önemli ölçüde engeller. Muşmulanın çekirdeği doğrudan değil de kaynatılıp içilmesi tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte muşmula meyvesinin de birçok yararı bulunmaktadır. Uzmanlar günlük olarak bu meyvenin tüketilmesini önerir. Böbrek üstü bezlerinin çalışmasına da yardımcı olan bir meyvedir. Alternatif tıpta ise kabızlığın tedavisinde püresi yapılarak kullanılır ve birçok hastalığa iyi gelir. Buna göre muşmulanın faydaları nelerdir? Sorusunun detaylı bir şekilde yanıtı…

MUŞMULANIN FAYDALARI

Oldukça vitamin bakımından yoğun olan bu meyvenin faydaları ise şunlardır:

Sıvı oranı yüksek olduğu için kışın su eksikliği yaşayan kişiler için birebir bir meyvedir.

Çeşitli yollarla oluşan böbrek ve safra taşlarının atılmasında önemli rol oynar.

Melovin maddesi bakımından oldukça zengindir. Bu madde sayesinde sinir sisteminde zarar uğramış hücrelerin sayısını azaltarak daha sağlıklı olmanızı sağlar.

Yüksek oranda kalsiyum içermektedir. Bu sayede kemik gelişiminde ve ileri yaşlarda görülen kemik erimesi gibi hastalıkların önüne geçilmiş olur.

Vücutta oluşan bazı iltihapların atılmasına da yardım etmektedir. Özellikle bağırsak iltihaplanmasını gidererek ishal gibi ciddi sağlık sorunlarını önlemiş olur.

Kan dolaşımına da olumlu etki göstermektedir. Beyine giden damarlardaki oksijen miktarını arttırarak daha sağlıklı düşünmenizi sağlamaktadır.

Ayrıca östrojen gibi hormonların görevini yaprak rahim duvarını kalınlaştırır ve hamile kalma şansını arttırmış olur.

Muşmula çekirdeğinin faydaları genel olarak bilinmemektedir. Muşmula çekirdeği kaynatılıp içildiği zaman birçok hastalığa iyi gelmiş olur. En önemli yararı böbrekteki kum ve taşların dökülmesine neden olmasıdır. Ayrıca metabolizmayı hızlandıran muşmula çekirdeği, zayıflamak isteyen bireyler içinde birebirdir. Bir diğer özelliği de anemi hastalığına iyi gelmesidir. Muşmula çekirdeği içerdiği mineraller sayesinde kan yapımına yardımcı olur ve anemi hastalığının önüne geçilmiş olunur. Muşmula çekirdeği yutmak halk arasında faydasız görülse de pek bazı olumsuzluklara yol açabilir. Bu yüzden muşmula çekirdeğini yutmamaya dikkat etmeniz gerekmektedir.

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MUŞMULA YAPRAĞININ FAYDALARI

Muşmula çekirdeği gibi muşmula yaprağının da kaynatılıp içilmesiyle birlikte birçok sorunun önüne geçmiş olursunuz. Muşmula yaprağı idrar söktürücü özelliği sayesinde sık idrara çıkmanızı sağlamaktadır. Ayrıca böbreklerdeki yükü hafifleterek kum ve taş oluşumunu engeller. Safra kesesinde oluşan bazı kum ve taşlarında atılmasına yardımcı olmuş olur. Bağırsak enfeksiyonlarının engellenmesinde ise aktif rol oynamaktadır. Hiç bilinmeyen bir yöne ise muşmula yaprağı stresi azaltmaktadır. Fakat muşmula her bireye iyi gelmeyebilir bu yüzden yemeden önde alerjik durumunuz var mı yok mu öğrenmeniz sağlığınız açısından iyi olacaktır.

MUŞMULA NASIL YENİR?

Muşmula meyvesi pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Bilenler de nasıl yendiğini bilmemektedir. Öncellikle satıldığı zaman genellikle kabuklu ve serttir. Tek yapmanız gereken koparıldığı halindeki sert kabuğu soyarak içerisindeki meyveyi çıkarmaktır. Bu meyve yumuşaksa tüketilebilir. Sert olmamasına dikkat edin.

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MUŞMULANIN ZARARLARI

Muşmulanın bilinen bir zararı pek yoktur. Fakat nadiren de olsa bazı olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bazı insanlarda alerjiye neden olduğu için muşmula tüketmemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde cildin kızarmasına neden olabilir. Gün içinde muşmula tüketiminde aşırıya kaçınılmamalıdır. Muşmula aşırı miktarda tüketildiği zaman gaz sıkışmasına neden olmaktadır. Bu yüzden uzmanlar her yiyecekte olduğu gibi muşmulanın da tüketiminde aşırıya gidilmemesini önerirler.

MUŞMULANIN BESİN VE KALORİ DEĞERİ

Birçok mineral ve besin içeren bu meyvenin 100 gramında 49 kcal kalori bulunmaktadır. Muşmulanın 100 gramında bulunan besinler ve değerleri ise şu şekildedir:

Kalori: 49 kcal % 2.5

Karbonhidrat: 10.6 g % 3.5

Lif: 10.0 g % 40.0

Protein: 0.5 g % 1.0

Yağ: 0.2 g % 0.3

Kolesterol: 0.0 mg % 0.0

A Vitamini: 8.0 IU % 0.2

C Vitamini: 2.0 mg % 3.3

Potasyum: 250.0 mg % 7.1

Kalsiyum: 30.0 mg % 3.0

Demir: 0.5 mg % 2.8

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