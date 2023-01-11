Muşmulanın içerisinde bulunan çekirdekleri de tüketilmelidir. Muşmulanın çekirdeği en az meyvesi kadar sağlıklıdır. Muşmula çekirdeği genel olarak sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Bu yüzden idrar atımında ve böbrek taşı oluşumun önemli ölçüde engeller. Muşmulanın çekirdeği doğrudan değil de kaynatılıp içilmesi tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte muşmula meyvesinin de birçok yararı bulunmaktadır. Uzmanlar günlük olarak bu meyvenin tüketilmesini önerir. Böbrek üstü bezlerinin çalışmasına da yardımcı olan bir meyvedir. Alternatif tıpta ise kabızlığın tedavisinde püresi yapılarak kullanılır ve birçok hastalığa iyi gelir. Buna göre muşmulanın faydaları nelerdir? Sorusunun detaylı bir şekilde yanıtı…
MUŞMULANIN FAYDALARI
Oldukça vitamin bakımından yoğun olan bu meyvenin faydaları ise şunlardır:
MUŞMULA YAPRAĞININ FAYDALARI
Muşmula çekirdeği gibi muşmula yaprağının da kaynatılıp içilmesiyle birlikte birçok sorunun önüne geçmiş olursunuz. Muşmula yaprağı idrar söktürücü özelliği sayesinde sık idrara çıkmanızı sağlamaktadır. Ayrıca böbreklerdeki yükü hafifleterek kum ve taş oluşumunu engeller. Safra kesesinde oluşan bazı kum ve taşlarında atılmasına yardımcı olmuş olur. Bağırsak enfeksiyonlarının engellenmesinde ise aktif rol oynamaktadır. Hiç bilinmeyen bir yöne ise muşmula yaprağı stresi azaltmaktadır. Fakat muşmula her bireye iyi gelmeyebilir bu yüzden yemeden önde alerjik durumunuz var mı yok mu öğrenmeniz sağlığınız açısından iyi olacaktır.
MUŞMULA NASIL YENİR?
Muşmula meyvesi pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Bilenler de nasıl yendiğini bilmemektedir. Öncellikle satıldığı zaman genellikle kabuklu ve serttir. Tek yapmanız gereken koparıldığı halindeki sert kabuğu soyarak içerisindeki meyveyi çıkarmaktır. Bu meyve yumuşaksa tüketilebilir. Sert olmamasına dikkat edin.
MUŞMULANIN ZARARLARI
Muşmulanın bilinen bir zararı pek yoktur. Fakat nadiren de olsa bazı olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bazı insanlarda alerjiye neden olduğu için muşmula tüketmemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde cildin kızarmasına neden olabilir. Gün içinde muşmula tüketiminde aşırıya kaçınılmamalıdır. Muşmula aşırı miktarda tüketildiği zaman gaz sıkışmasına neden olmaktadır. Bu yüzden uzmanlar her yiyecekte olduğu gibi muşmulanın da tüketiminde aşırıya gidilmemesini önerirler.
MUŞMULANIN BESİN VE KALORİ DEĞERİ
Birçok mineral ve besin içeren bu meyvenin 100 gramında 49 kcal kalori bulunmaktadır. Muşmulanın 100 gramında bulunan besinler ve değerleri ise şu şekildedir: