Yaban Mersini Faydaları Nelerdir? Yaban Mersini Kurusu Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir?

Yaban mersini diğer bilinen ismiyle blue berry mavi ve siyah renklerde, dokusu ve şekli üzümü andıran ve ülkemizde Doğu Karadeniz taraflarında yetişen bir çalı meyvesidir. Hemen herkesin severek tükettiği yaban mersini, hem direkt yenilen meyve olarak hem de tatlı ve pastaların bir numaralı süsü olarak karşımıza çıkmaktadır ayrıca, kurutulmuş hali de hem lezzet hem fayda bakımından oldukça zengindir. Yaban mersini kurusu nelere, hangi hastalıklara iyi gelir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip bir araya getirdik. İşte detaylar...

Yaban Mersini Faydaları

İçeriğinde oldukça güçlü antioksidan ve hücre yenileyici özler barındıran yaban mersini, E ve C vitaminleri, potasyum, çinko, folik asit ve demir içermektedir. Bunların yanı sıra yaban mersini, iltihaplarla savaşan ve bağışıklık kuvvetlendirici polifenoller içeren eşsiz bir meyvedir. Lifli yapısı sayesinde sindirim ve metabolizma için de oldukça faydalı bir yemiş olan yaban mersinin faydalarını sizler için şöyle sıralayabiliriz;

Düşük bir glisemik orana sahip olduğu için kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Antioksidanlar sayesinde hafızayı güçlendirmeye, sinir hücrelerini onarmaya yardımcı olur.

Bolca C vitamini içerdiği için cilde oldukça faydalıdır, erken yaşlanma belirtilerini durdurmaya yardımcı olur.

Sindirim ve bağırsak hareketlerini kontrol altına almaya fayda sağlar.

Bağışıklık sistemini destekleyici özleri sayesinde vücudu hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Meyveye mavi rengini veren antosiyanin, başta kanser olmak vücudu üzere birçok hastalıktan korur.

Yaban Mersini Kurusu Nelere, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Diğer bir çok meyve gibi kurtulmuş haliyle de tüketilebilen yaban mersinini bazen de yaban mersini kurusu olarak tüketmenin epeyce faydası vardır. Yaban mersini kurusu, kurutma işlemi sayesinde hem daha yoğun bir tada sahip olurken, faydalı özleri ve vitaminleri bakımından da oldukça zengin bir yemiş olduğu aşikar. Birçok hastalığa iyi gelen ve vücudun çeşitli işlevlerini destekleyen yaban mersini kurusunun nelere iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;

Doğal antibiyotik özelliği sayesinde iltihapları iyileştirmeye yardımcı olur.

Aft, uçuk ve diş eti yaralarını iyileştirme fayda sağlar.

Demans ve Alzheimer riskini aza indirmeye yardımcı olur.

Düşük şeker oranı sayesinde kan şekerini düzenlemeye iyi gelir.

Yüksek lif oranı sayesinde, sindirim sistemi ve bağırsaklara iyi gelir.

E ve C vitamini içerdiği için cilt ve saça iyi gelir.

Antosiyanin içermesiyle göz sağlığını ve görme kalitesini korumaya yardımcı olur.

Hatırlatmakta fayda vardır, yaban mersininin bilinen bir zararı yoktur ancak yaban mersini kişinin kullandığı ilaçlar, tükettiği başka gıdalarla etkileşimi sonucu alerjik reaksiyon gelişmesine sebep olabilir. Bu nedenle ilaç kullanan, alerjik ve hassas bir bünyeye sahip olan bireylerin, yaban mersini tüketmeden evvel doktoruna danışması önerilmektedir.