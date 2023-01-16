Güzellik uzmanlarının gerekli görüldüğünde alınmasını tavsiye ettiği hyaluronik asit kendi ağırlığının tam tamına 1000 katına kadar su tutma kapasitesi bulunan bir moleküldür. Cildin ihtiyaç duyduğu nemlendirmeyi sağlayan bu asit ilk etapta ismiyle kişilerin gözünü korkutsa da faydalarını öğrendiğinizde hemen kullanmak isteyeceksiniz.

Hyaluronik Asit Ciltte Ne İşe Yarar?

Cilt için önemli bir nem duvarı oluşturan hyaluronik asit dışarıdan gelebilecek etkenlere kalkan görevi gören önemli bir moleküldür. Sahip olunan cildin daha parlak, sağlıklı ve dolgun görünmesini sağlayan bu molekül sayesinde yaşlanma belirtilerinin de önüne geçilebilmektedir. Pek çok ünlünün düzenli olarak kullandığını belirttiği bu bakım ürünü kullanarak cildinizin gizli kahramanı haline getirebilirsiniz. Henüz bu mucizeyi keşfetmemiş kişileri düşünerek hyaluronik asidin cilde faydaları nelerdir hemen listeleyelim.

Cildin doğallığı ve canlılığı için gerekli olan nem ihtiyacını karşılar.

Yapısı gereği yüksek su tutma kapasitesi bulunan hyaluronik asit özellikle kuru ciltlere önerilir. Kuru cildin nemlendirilmesi, canlı ve taze görünüme kavuşmasını sağlar.

Düzenli kullanımla sivilce izlerinin yok edilmesinde kullanılır.

Yeni sivilce oluşumun önüne geçer.

Antioksidan yapısı nedeniyle cilde dışarıdan gelebilecek serbest radikallerle savaşır.

Zamanla cilt dokusunda azalan elastiki özelliklerin yeniden kazanılmasını sağlar. Böylece yaşlanma etkileri en minimuma indirilir.

Anti bakteriyel özelliği mevcuttur. Bakım rutininde düzenli olarak tercih edilen hyaluronik asit yara izlerinin kısa sürede ortadan kaldırılmasında tercih edilir.

Var olan kolajen liflerini korurken yenilerinin oluşmasını sağlar.

Göz kuruluğunda iyileştirici etkisi vardır. Göz damlasına karıştırarak kullanılan hyaluronik asit kullanımından önce mutlaka göz doktorunuza danışın.

Eklem rahatsızlıklarına iyi gelir.

Hyaluronik Asit Nasıl Kullanılır?

Hyaluronik asit nemlendirici özelliği nedeniyle sadece kuru cilt tiplerine uygun bir ürün gibi düşünülse de her cilt tipinde düzenli kullanılması gerekir. Vücutta var olan asit değerinin zamanla azalmaya başlaması cilt dokusunda deformasyonlara sebep olabiliyor. Bu durumla karşılaşmamak adına kullanmaya başlayabileceğiniz hyaluronik asit farklı formlarda karşınıza çıkabilir. Bazı makyaj malzemelerinin de içerisinde eklenen bu asidin en sık karşılaştığımız formları krem ve serum şeklinde sunulanlarıdır.

Hyaluronik Asit Kremler

Hyaluronik asit içeren kremler başta gece ve gündüz bakım kremi olmak üzere güneş ve BB kremlerin bir kısmında yer alır. İçerik kısmından kolayca kontrol edebileceğiniz bu asidi düzenli bakım sayesinde cildinize masaj yaparak yedirebilirsiniz.

Hyaluronik Asit Serumu

Hyaluronik asit serumları bu asidin en çok tercih edilen formudur. Farklı marka ve takviye içeriklerle sunulan serumu kullanmadan önce cilt temizliğinizi yapmalısınız. Keza yağ, makyaj ve kirden arındırılmış bir cilt bu tarz nem deposu ürünleri daha kolay emecektir.

Hyaluronik Asit Ne Zaman Kullanılmalı?

Hyaluronik asit kullanımları genellikle cilt temizliğinden sonra tercih edilir. Gözeneklerin açılıp içerisindeki yağ ve kir birikintisinden arındırılmış olması son derece önemlidir. Günlük bakımlarınızı yaptığınız dönemlerde sabah veya akşam fark etmeden bu asidi kullanabilirsiniz.

Pek çok serum sabah ve akşam olarak birlikte kullanılmaktadır. Bu nedenle hangi markanın hyaluronik asidini alırsanız mutlaka kullanma detaylarına bir göz atın. Yetişkin kadın ve erkeklerin cilt bakımında sık tercih ettiği hyaluronik asit yan etkileri bakımında da küçük bir uyarı yapmak gerekir. Keza bu asitler genellikle içeriğinde ek besleyici takviyelerle birlikte üretilir.

Vücudun kendisinin de ürettiği bir molekül olduğu için bilinen bir zararı yoktur. Lakin içeriğindeki ek besinleri kontrol etmelisiniz. Keza alerjiniz olan ya da cilt tipinize uymayacak bir bileşen içeriyorsa farklı markaların hyaluronik asit serumlarını tercih etmelisiniz.