İngiliz tuzu bünyesinde kükürt, oksijen ve magnezyum gibi maddeler barındıran bir inorganik tuz çeşididir. Tıpkı kaya tuzuna benzese de içerik açısından çok daha farklı bir tuz çeşidi. Halk arasında acı tuz olarak da kendine isim bulan İngiliz tuzu günümüze kadar çok farklı sektörlerde kullanılagelmiştir. Bunlardan en yaygın olarak medikal alanda ve bakım ürünlerinde kullanılır. Detaylar yazımızda.

İngiliz Tuzu Ne İşe Yarar Ve Faydaları Nelerdir?

İngiliz tuzu kan dolaşımına yardımcı olmaktadır. Bu özelliği sayesinde İngiliz tuzu başta kas ve eklem yerleri olmak üzere vücutta oluşabilecek ağrılara bir kalkan vazifesi görüyor.

Yine aynı özelliği sayesinde kardiyovasküler sağlığı maksimum seviyeye taşıyan İngiliz tuzu özellikle damar tıkanıklığı gibi problemlere yakalanma riskinizi neredeyse sıfıra indiriyor.

Öte yandan duygu durum bozuklukları, stres, kaygı, üzüntü gibi problemlerin çözümüne de fayda sağlamaktadır. Zira İngiliz tuzu serotonin hormonunun salgılanmasına yardım olmaktadır.

Uyku problemi çeken kişiler için de İngiliz tuzu bire bir. Sağlıklı bir uyku düzeni arzuluyorsanız İngiliz tuzunu mutlaka kullanmanız gerekiyor.

İngiliz tuzu salgılanmasına yardımcı olduğu serotonin hormonu sayesinde adeta bir doğal antidepresan niteliğindedir. Kas gevşetici ve yatıştırıcı etkileri vesilesiyle mental yorgunlukların önüne geçebilmektedir.

Ayrıca İngiliz tuzu bileşenlerinde magnezyum olmasından kaynaklı olarak da saçların daha gür ve sağlıklı çıkmasına fayda sağlamaktadır.

Vücutta oluşabilecek mikropların üremesinin önüne geçen İngiliz tuzu, cilt sağlığı açısından da oldukça faydalı. Sivilce, akne veya siyah leke gibi cilt problemlerinin önüne geçerek cilt sağlığını korumaktadır.

İngiliz Tuzu Ve Karbonat Aynı Şey Mi?

Zayıflamaya çalışanlar tarafından bir dönem oldukça yoğun olarak kullanılan İngiliz tuzunun bir diğer ismi de Epsom tuzu veya İngiliz karbonatıdır. İngiliz tuzu görünüş itibarıyla aynı karbonata benzediği için birçok kişi onu ilk gördüğün zaman karbonat zannediyor. Yani İngiliz tuzu ve karbonat birbirinden farklı şeylerdir.

İngiliz Tuzu İle Bağırsak Temizliği Mümkün Mü?

Bağırsaklarını temizleme ihtiyacı duyan kişiler, İngiliz tuzu ile bağırsak temizliği mümkün mü sorusunu sıklıkla araştırmaktadırlar. Hazım problemleri yaşayanlar için de İngiliz tuzu bulunmaz bir nimet. Zira bağırsaklardaki hareketliliği arttırarak kabızlık probleminin önüne geçiyor. İngiliz tuzunun günde 1 bardak tüketimi bağırsaklardaki tüm kirliliği temizlemektedir.

İngiliz Tuzu Zayıflatır Mı?

İngiliz Tuzu veya bir diğer adıyla Epsom tuzu metabolizmanın hızlanmasını sağlamasıyla vücutta fazla miktarlarda bulunan ödemi atmaya yardımcı olur. Bu sayede de zayıflamaya fayda sağlamaktadır. Özellikle diyet dönemlerinde İngiliz tuzunun aşırıya kaçılmadan kullanımı kilo kaybını derinleştirebilmektedir.

İngiliz Tuzu Nerede Satılır Ve İngiliz Tuzu Nasıl Kullanılır?

Sıklıkla duyduğumuz bir besin olmadığı için İngiliz tuzu nasıl kullanılır çoğumuz bilmiyoruz. İngiliz tuzu genellikle kaya tuzuyla karıştırılmaktadır. Bu sebepten ötürü temin edilirken dikkat edilmelidir. Eczane veya aktarlardan kolaylıkla edinebileceğiniz İngiliz tuzunu vücut temizliği için kullanacaksanız herhangi bir kabın içerisine bir miktar eklenmesi yeterlidir. Eğer oral yoldan İngiliz tuzunu tüketmek istiyorsanız da bir miktar İngiliz tuzunu bir bardağın içerisine eklemeniz yetecektir.

Suyun kaynar olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir. İngiliz tuzu çözündükten sonra kullanımına başlamakta özgürsünüz. Öte yandan cilt bakımı için de kullanabileceğiniz İngiliz tuzunu suda çözündürerek kullanmanız mümkün olacaktır. Yetişkin insanlar için ya da 12 yaş üstü kişiler için 1 bardak kadar suya 2-4 çay kaşığında özü çözündürülerek ardından hemen su içilir. 6-11 yaş arası kişiler için ise 8 gram İngiliz tuzu, bir bardak su içinde çözündürdükten sonra tüketebilmektedir.

İngiliz Tuzunun Zararları Ve Yan Etkileri Var Mıdır?

İngiliz tuzunun aşırıya kaçılmadan kullanımında hiçbir sorun olmamakla birlikte her besin gibi tüketimi noktasında ölçülü ve dikkatli davranılması gerekmektedir. İngiliz tuzu özellikle bileşenleri dolayısıyla aşırı tüketimde mide rahatsızlıkları veya ishale sebep olabilmektedir.

Öte yandan İngiliz tuzu tüketmeden önce doktorunuzla görüşmeniz mutlaka tavsiye edilmektedir. Alerjik veya kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doktorlarıyla görüşmeden bu bitkiyi tüketmeleri sağlık açısından sakıncalı sonuçlar doğurabilmektedir.