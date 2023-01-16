Zengin besin değerlerine sahip karabuğdayın kabuklu yemiş olarak da tanımlanması mümkündür. Karabuğday nerede yetişir? Sorusu çok merak edilir ancak karabuğdayın ülkemizde üretimi yapılmamaktadır. Çok kurak ve serin bölgelerde yetişen karabuğday, iklim şartlarının uyumsuzluğundan dolayı ülkemizde yetişmiyor. Dünya'da en çok Estonya, Litvanya, Polonya gibi ülkelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Karabuğday unu ekmek yapımı amacıyla kullanılmaya çok elverişli değildir. Karabuğday, genellikle haşlanarak salatalara katılıyor, çorbalara eklenebiliyor veya yoğurtla karıştırılarak tüketiliyor. Çok doyurucu olmasıyla bilinen karabuğday, tane olarak tüketildiği gibi öğütülerek de yemeklere katılmaktadır.

KARABUĞDAYIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Karabuğdayın 20 gramı yaklaşık 70 kalori içermektedir.

Yani 1 yemek kaşığı karabuğday tükettiğiniz zaman 70 kalori almış olursunuz.

Protein açısından oldukça zengindir. 20 gram karabuğday yaklaşık 3 gram protein içerir.

Lif içeren bir besindir.

Kalsiyum, sodyum, potasyum gibi vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri bolca içermektedir.

Demir içerir.

B kompleks vitamin grubundan olan bakır, lif, magnezyum ve mangan açısından oldukça zengindir.

Gluten içermez

KARABUĞDAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Beyin sağlığını koruyor: Karabuğday, uzmanlar tarafından Alzheimer gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen rahatsızlıklar için kullanılmakta ve tavsiye edilmektedir. İçerisindeki antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını ve işlevlerini desteleyici bir özelliği vardır.

Diyabet hastalarına öneriliyor: Karabuğdayın içerisindeki karbonhidratlar emiliminin yavaşlamasını sağlıyor. Bu durum da uzun süreli tok kalmayı ve kan şekerinin ani olarak düşmesini önleyici bir etki ortaya koyuyor.

Kabızlığı önler: Sindirim sistemi üzerinde oldukça olumlu etkileri olan karabuğday, lif kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde tam bir bağırsak dostudur ve sindirimi kolaylaştırıcı etkileri vardır.

Glutensiz: Çölyak hastaları için çok değerli bir besindir. Ancak günümüzde çölyak hastalığı olmasa da glutenli gıdalardan dolayı şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlıklar yaşayanların da tercih ettiği besinler arasındadır.

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Saçları besler: Karabuğdayın saça faydaları saymakla bitmiyor. İçerisindeki vitaminler sayesinde hem cildinizin hem saç köklerinizi besler. İçerisindeki keratin ile saç ve tırnak uzamasını hızlandırır.

Kalp ve damar dostu: Karabuğday, kötü kolesterol seviyesini düşürür. İyi kolesterol seviyesini ise yükseltir. Bu özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.

Antikanserojen: İçerisindeki fenolik bileşenler sayesinde bazı kanser türlerine karşı oldukça etkili bir besindir. Hücredeki serbest radikal zararlarına karşı koruyucu bir etkisi vardır. Kanserin yayılmasını ve oluşmasını önleyicidir.

KARABUĞDAY NASIL TÜKETİLİR?

Karabuğday ile lezzetli çorbalar yapabilirsiniz. Karabuğdayı haşladıktan sonra blender ile ezerek içerisine katmak istediğiniz sebzeler ve et suyu ile sağlıklı bir çorba hazırlayabilirsiniz.

En sık tüketim şekillerinden de biri olan bulgur veya pirinç pilavı pişirme tekniklerini kullanarak hazırlayabilirsiniz. Karabuğday pilavı hem doyurucu hem de çok tok tutucudur.

Öğüterek un haline getirilmiş karabuğday ile hamur işi yemekler yapabilirsiniz. Üstelik bu sayede glutensiz açma, poğaça vb. hazırlamış olursunuz.

Diyet yapanların ara öğün olarak tercih ettiği yöntemlerden biri olan, yoğurt ile tüketme şeklini deneyebilirsiniz. 1 kase yoğurt içerisine 1 kaşık öğütülmüş veya haşlanmış karabuğday katarak çok doyurucu bir besin elde edebilirsiniz.

KARABUĞDAYIN ZARARLARI

Her ne kadar faydalı içeriğe sahip olsa da kalori açısından yüksektir. Karabuğday kilo aldırır mı? sorusu bu yüzden merak konusudur. Yüksek kalorili bir besin olduğu için aşırı tüketildiğinde kilo alımına sebep olabilir.

Karabuğday alerjisi olanların tüketmemesi gerekir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği için alerjik bir bünyeye sahipseniz dikkatli tüketmenizde fayda var.

Aşırı tüketime bağlı olarak bulantı, kusma, kaşıntı gibi yan etkiler oluşturabilir.

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