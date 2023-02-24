Alabaşın Faydaları Nelerdir? Alabaş Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Pazarlarda ve marketlerde sıkça karşımıza çıkan alabaş bitkisi uyku problemi yaşayanların hemen tüketmesi gereken sebzeler arasındadır. Kronik uyku problemleri çekiyorsanız alabaş sizin için idealdır. Bunların dışında alabaş nasıl tüketilir sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte tüm bu soruların cevapları...

ALABAŞIN FAYDALARI NELERDİR? ALABAŞ NASIL YENİR?

Uyku problemi çekiyorsanız, kronik bir uyku sorununuz varsa alabaş tüketimi sizi oldukça rahatlatacaktır. Uyku problemlerinize tedavi olma açısından her gece uyumadan önce 250 gram alabaş tüketin. Alabaş nasıl yenir? Alabaşı öncelikle ortadan ikiye ayırın daha sonra ince ince doğrayın ve yiyin. Alabaşın tadı size ağır gelirse limon ve tuzla birlikte de tüketebilirsiniz. Zeytinyağlı salatalarda turp yerine alabaş kullanırsanız kolestrolü düşürür. Kronik uykusuzluğa birebirdir. Avrupa'da cehennem topuzu olarak bilinen alabaş, karaciğerde yaşanan sıkıntılara da çok iyi gelir. Özellikle siroz ve akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklara karşı uzmanlar alabaşı öneriyor.

ALABAŞIN FAYDALARI ARASINDA TANSİYON DENGELEMESİ DE VAR!

Ülkemizde tansiyon rahatsızlığı hemen hemen her hanede görülen sağlık sorunları arasında yer alır. Tansiyon sıkıntıları ileri aşamada böbreklere zarar vermekte, idrar zorluğu, böbrek yetmezliği gibi sıkıntılara neden olmaktadır. Alabaşın faydaları arasında tansiyon dengeleme özelliği de vardır. Alabaşın içindeki potasyum, tansiyonu dengeler. Gözlerde yaşanan katarakt sorunları, felç riski ve böbrek taşı düşürme gibi durumlarına da oldukça iyi gelen alabaşın yararları oldukça geniş.

Ege Bölgesi'nde çok görülen alabaş genelde İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetişmekte, şeker hastalığına da iyi gelen alabaşın içerisinde kalsiyum, sodyum, fosfor ve demir de bulunuyor. İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs yüzünden dünyada yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. Bir çeşit infuenza virüsü olan corona sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren sebze ve meyvelerin önemi de kat be kat arttı.

Nezle ve gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendiren alabaşın faydaları arasında güçlü antikor yapısı da vardır. Dünya genelinde etkisini her geçen gün arttıran obeziteye karşı uzmanlar kilo vermeyi ve diyet yapmayı öneriyor. Alabaşın tok tutan yapısı uzmanlar ve diyetisyenler tarafından öneriliyor. Tok tutan bir besin olan alabaş diyet yapanlara da öneriliyor. Çiğ bir şekilde tüketilebilen alabaşın faydaları arasında kilo vermeye yardımcı olması da sayılabilir.

ALABAŞ NASIL TÜKETİLİR? (ALABAŞ NASIL YENİR?)

Alabaşı akşam yemeklerinde salatayla birlikte tüketebilirsiniz. Tadı hafif ekşi olduğu için kahvaltılarda tercih edilmeyen alabaşı, salatalarda turp sebzesinin yerine tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde uyku problemi çekenlerin gece uyumadan tuz ve limonla alabaş tüketmesi tavsiye edilir.

ALABAŞ ŞEKER HASTALIĞINA İYİ GELİR Mİ?

İçerisinde hem A vitamini hem B vitamini hem de C vitamini barındıran alabaş, şeker hastaları için oldukça önemli bir sebzedir. Şeker hastaları alabaşo hem çiğ biçimde hem de çorbaya katmak suretiyle tüketebilir. ALABAŞIN ZARARLARI NELERDİR? Alabaşın yararları gibi bazı zararları da vardır. Tiroid bezlerinde hormonel problemlere yol açabilen alabaşın tüketilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Günde en fazla bir alabaş tüketilmesi tavsiye ediliyor. Eğer uzman doktorunuz size alabaşı tavsiye ederse mutlaka alerji olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz.

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