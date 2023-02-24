Hint yağı faydaları nelerdir? Hint Yağı Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Hint yağı uzun zamanlardan beri kullanılan bir yağ çeşididir. Hint yağı tam bir şifa deposudur. Cilt bakımlarının aranan ismidir. Hint yağı bakım yapmaktan çok hastalık tedavilerinde kullanılır. Hint yağının faylarından bazıları şöyledir:

HİNT YAĞI NE İŞE YARAR?

Hint yağı faydaları o kadar çoktur ki her faydayı duyan kişi şaşırmaktadır. Hint yağının en çok bilinen ve kişileri memnun eden faydası saçları dolgunlaştırmasıdır. Elbette bunun dışında önemli faydaları da bulunmaktadır. İşte Hint yağının faydaları:

1- Kabızlığı Gidermek İçin Yardımcıdır

Hint yağı bağırsakları çalıştırıcı bir güce sahiptir. Laksatiftir. Çoğunlukla gelip geçici olan kabızlık problemlerinin tedavisinde kullanılır. Normal zamanlarda tüketildiğinde ince bağırsağa kadar ulaşıp orada parçalanır ve risin oleik asit salgılar. Risin oleik bağırsakta emilime uğradıktan sonra güçlü bir laksatif etkisi yapar. Her ne kadar bu tedavi kabızlığa iyi gelse de uzun dönemli olarak kullanılmamalıdır. Uzun dönem kabızlık sorunlarında doktora başvurulmalıdır.

2- Doğal Nemlendiricidir

İnsanlar günlük hayatlarında nemlendirici kullanırlar. Nemlendirici cildin dış tabakasındaki su kaybını önler ve nemi muhafaza eder. Kozmotik ürünlerinin çoğunda hint yağı kullanılr. Hint yağı cildi tahriş eden, boyalı ve parfümlü ürünler yerine kullanılabilecek en güzel doğal nemlendiricilerden birisidir.

3- Yaraların İyileşmesini Kolaylaştırır

İnsanlar yaralandıklarında yarayı daha hızlı iyileştirmek isterler. Bunun için kullanılması gereken şey hint yağıdır. Hint yağı yaraların iyileşme hızını çoğaltır ve bu dönemde yarayı kurutmaz nemli tutar. Doku büyümesini sağlayarak yara ile dış etkenler arasında bir paravan görevi yapar. Bu sayede de enfeksiyon riski azalır.

4- İltihap Önler

Hint yağı neye iyi gelir sorusunun en güzel cevaplarından birisidir. Hint yağı içerisinde bulunan yağ asidi sayesinde iltihap sökme özelliğine sahiptir. Iltihabı azaltırken aynı zamanda da ağrıyı hafifletebilir. Romatoid ve sedef gibi iltihaplı rahatsızlıklarda çok etkili bir yöntemdir.

5- Akne ve Sivilceleri Önler

Akneler özellikle gençlerde yaygındır. Çok can sıkıcı bir durumdur. Birçok insanın hayatını zehir eden aknelerden kurtulmanın yollarından birisi Hint yağıdır. Hint yağı akneleri azaltma özelliğine sahiptir.

6- Mantarla Savaşır

Hint Yağı Candida Albicans mantarıyla savaşır. Bu mantar genital bölge, diş eti iltihapları, diş eti enfeksiyonlarında olan bir mantardır. Hint yağı bu mantar ile savaşarak bu bölgelerin sağlıklı kalmasını sağlar.

7- Saçlar ve Saç Derisini Güçlendirir

Özellikle kurumuş ve zarar görmüş saçlar için hint yağı çok güzel bir seçimdir. Düzenli kullanıldığı takdirde saç tellerini besler ve saç kırılmalarının önüne geçer. Aynı zamanda pul pul dökülme ve kepeği de engeller. Saçları yumuşatarak nemlendirir. Bu da saçın daha güzel görünmesini ve daha hızlı uzamasını sağlar. Aynı şekilde kaş ve kirpikte de etkisi büyüktür.

HİNT YAĞININ SAÇA FAYDALARI

Hint yağı saç dökülmesine iyi gelir.

Saçların daha hızlı uzamasını sağlar.

Yeni saçlar çıkmasını sağlayarak saçı gürleştirir.

Kepeğe karşı etkilidir.

Saç sağlığını korur.

Saçların parlamasını sağlar.

Güneşin zarar vermesini engeller.

HİNT YAĞI SAÇTA NE KADAR KALMALI?

Hint yağı saça tamamen yedirildikten sonra 15-20 dakika bekletilip yıkanmalıdır. Daha uzun süre durması isteniyorsa en fazla 1 gece durdurulmalıdır.

HİNT YAĞININ CİLDE FAYDALARI

Hint yağı cildin kırışmasını engeller ve geciktirir.

Sivilce izlerini kaybeder.

Hint yağı kullanımı tırnakları güzelleştirir ve tırnaklarda oluşacak mantarları engeller.

Cilt çatlaklarını yok eder.

Selülitleri azaltır.

Ayak topuklarını pürüzsüzleştirir.

Elleri yumuşatır.

Dudakları dolgunlaştırır ve yumuşatır.

Hint Yağı İçilir Mi?

Hint yağı birçok sorunu gidermesiyle bilinir. Cilt sorunlarında sürülerek kullanılsa dahi diğer rahatsızlıklarda hint yağı içilmesi gerekir. Hint yağı içmek zararlı değildir. O yüzden içilmesinde bir sakınca yok.

HİNT YAĞI YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Hint yağı birçok cilt yağı tedavisinde kullanılır. O yüzden yüze sürülür. Yüzdeki sivilce izlerini geçirmek, yaşlandırmayı önlemek gibi sebepler için hint yağı cilde temas eder. Hint yağı yüz için zararlı değildir.