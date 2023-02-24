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Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:12 Son Güncelleme: 24.2.2023 10:12

İncirin Faydaları Nelerdir? İncir Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

İncirin anavatını Doğu Akdeniz ve güneybatı Asya’dır. Ağaç olarak nitelendirebileceğimiz bir bitki türü ve bu türün meyvesidir. İncirin ise faydalarını ise birçok kişi bilmiyor. İçerisinde bulundurduğu mineraller vitaminlerle çok sayıda hastalığa karşı şifa niteliğindedir. Peki incirin faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

İncirin Faydaları Nelerdir? İncir Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?

Dutgiller familyasından olan daha çok Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen incir, birçok meyve gibi mineral ve vitamin açısından zengindir. Ancak incirin faydaları neredeyse saymakla bitmez. Bu yazıımızda size incirin faydalarını hazıraladık...

İncir içerisinde yüksek oranda lif bulundurur. İçerisinde bulunan lif sayesinde zayıflamak içinde incir önerilir. En başta kabızlık sorunu olmak üzere birçok sindirim sorunununda üstesinden gelmektedir. İncir sadece daldan toplandığı gibi tüketilmez ayrıca, incir kurusu, çekirdeği, yağı gibi farklı değerlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de de geçen incir yüzyıllar boyunca hekimler tarafından tedavi amaçlı kullanılmıştır. Peki incirin içerisinde bulundurduğu vitaminler nelerdir?

İNCİRİN FAYDALARI

  • İncirin içerisinde yüksek oranda protein bulunur.
  • İçerisinde bulunan vitamin, mineral ve protein ile hücrelerin yenilenmesini sağlar
  • Kabızlık ve sindirim sistemi gibi problemlere karşı etkilidir.
  • İçerisinde bulundurduğu lif ile zayıflamaya yardımcıdır.
  • Meme kanseri riskini oldukça azaltmaktadır.
  • Kalp sorunlarına karşı birebirdir.
  • Kalsiyum açısından zengindir. 2 adet incirde bulunan kalsiyum bir bardak sütte bulunmaktadır.
  • Demir kaynağıdır.
  • Ağır yaralarını tedavi etmeye yardımcıdır.
  • Kolestrolün düşmesine fayda sağlar.
  • Hafızayı güçlendirmeye yardımcıdır.
  • Kansızlığı önler
  • Yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı
  • Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini içerir.

Fazla tüketmekten kaçının!

İncirin faydaları her ne kadar bol miktarda olsa da fazla tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. Bunun sebebi ise içerisinde bol miktarda şeker bulundurmasıdır. Fazla miktarda tüketilmesi durumunda şekerinizin fırlamasına neden olur bu da bir sonraki öğün için daha çok acıkmanıza neden olur.

Saç köklerini güçlendirir!

Özellikle kadınlarda görülen kozmetik ürünlerden ve boyalardan kaynaklanan saçın zayıflaması, dökülmesi gibi sorunların incir ile üstesinden gelebilirsiniz. İncir içerisinde bulundurduğu magnezyum sayesinde saçın güçlenmesine ve dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

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İncirin Faydaları Nelerdir? İncir Neye İyi Gelir, Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?
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