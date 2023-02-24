Yaşlılar için uykusuzluk, çok yaygın olan önemli bir problemdir. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerin %30'unun uyku bozukluğu yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu durum uzun vadede yorgunluğa ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Uykusuzluk aynı zamanda, unutkanlığın meydana gelmesini ve Alzheimer olma ihtimalini ortaya çıkarır. Kan basıncını artırarak kalp hastalıklarının ve tansiyonun oluşmasına neden olabilir. Vişne suyu, uykusuzluğu büyük ölçüde azaltır. Her gün düzenli olarak bir bardak vişne suyu içmek rahatlatır ve uykuya dalmayı kolaylaştırır.

VİŞNE SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kolon tümörlerinin oluşmasını önlemekte etkilidir. Vişne suyu antienflamatuar olduğu için kanserli hücrelerin vücuda yayılmasına karşı korur.

Spor yaptıktan sonra yorgunluğun azalmasını ve zinde hissetmeyi sağlar. Vişne suyundaki potasyum, kas gelişimine yardımcı olur. Kan basıncını düzenler ve sinir sistemini olası hastalıklardan korur.

Antioksidan olarak tüketilebilen vişne suyu, romatizma ve osteoartritten kaynaklanan ağrıları azaltmakta başarılıdır. Toksinleri, vücuttan idrar yoluyla atarak serbest radikallerin oluşturabileceği riskleri en aza indirmeye çalışır.

Vücutta çeşitli nedenlerden dolayı oluşan enfeksiyonlardan korur. Şişlikleri ve ödemi azaltır. Vişne suyunda bulunan ve bir antioksidan olan flavonoidler, bağışıklık sisteminin direncini artırır. Enfeksiyonların ve hastalıkların meydana gelmesini engeller.

VİŞNE SUYU NE İŞE YARAR?

Yaşlılıktan kaynaklanan Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının ilerlemesini önlemeye çalışır. Vişne suyu, oksidatif stresin neden olduğu dejeneratif beyin bozuklarına iyi gelir.

Vişne suyundaki antosiyaninler göz sağlığı için oldukça yararlıdır. Özellikle glokomu olan hastaların kullanması tavsiye edilir. Glokom, göz içindeki sıvı basıncını artırarak görme kaybına neden olabilecek önemli bir rahatsızlıktır. Düzenli bir şekilde vişne suyu içmek uzun vadede bu hastalığın oluşmasını engelleyebilir.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Özellikle karın bölgesindeki yağları eritmekte ve aynı zamanda metabolik sendromu önlemekte başarılıdır.

VİŞNE SUYU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Vişne suyu, antienflamatuar ile antioksidanları içermesinin yanı sıra diğer faydalı bileşenlere de sahiptir. İçinde yüksek miktarda, A, B, C, K vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, omega-3 ve omega-6 yağları bulunur. Vişne suyu aynı zamanda, lif, karbonhidrat, protein, potasyum, manganez, bakır ve az miktarda yağ içerir.

Bu çok faydalı meyve suyu, kansızlık, halsizlik, bağışıklık sistemi ve metabolizma için yararlıdır.

Kansere yakalanma riskini, artrit ve osteoartritten kaynaklanan ağrıları azaltır.

Kan basıncını düşürdüğü için tansiyon hastaları tarafından kullanılması gerekir. Şekersiz vişne suyu diyabet için oldukça faydalıdır.

Demansı ve farklı nedenlerden kaynaklanan unutkanlığın ilerlemesini önlemekte başarılıdır.

Kilo verdirir ve iltihapların çabuk iyileşmesini sağlar. Kasların daha güçlü ve sıkı olmasını destekler ve bu nedenle sporcular için ideal bir içecektir.

VİŞNE SUYU NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Melatonin sağlıklı bir ruh hali ve vücut için önemli bir hormondur. Eksikliğinde depresyon, unutkanlık ve cinsel isteksizlik gibi bazı problemler meydana gelir. Melatonin, büyük ölçüde gece uyurken salgılanır.

Uykusuzluk ise, bu hormonunun salgılanmasını engeller. Gece yatmadan önce 1 bardak vişne suyu içmek iyi bir uyku çekmeyi kolaylaştırır.

VİŞNE SUYU ZAYIFLATIR MI?

Vişne suyundaki lifler bağırsak tembelliğini önler. Kabızlık sorununu çözerek hızlı ve kolay kilo vermeyi sağlar. Karın bölgesindeki yağlara karşı ayrı bir etkisi vardır. Düz bir karın sayesinde daha fit bir görünüme kavuşturur.

Kalorisi az, vitamin ve mineralleri ise boldur. Bundan dolayı, metabolizmayı çalıştırarak sağlıklı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olur.