Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir? Beyin Kanaması Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

BEYİN KANAMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Beyin kanamasının belirtileri çeşitli olabilir. Belirtiler kanamanın olduğu yere, kanamanın şiddetine ve etkilenmiş dokunun miktarına bağlıdır. Belirtiler aniden ve zamanla ilerleyebilir.Belirtiler;- Bulantı, kusma,- Baş ağrısı,- Uyuşukluk veya herhangi bir yerini hareket ettirememe,- Bilinç kaybı,- Konuşma ve anlama zorluğu- Denge kaybı,- Yutkunma zorluğu,- Okuma ve yazma zorluğu,- Uykuya eğilim,- Yüzde çarpılma,- Konuşmanın etkilenmesi gibi belirtiler gösterebilir- Kafa travması. 50 yaşın altındakilerde yaralanma en yaygın beyin kanaması nedenidir.- Tedavi edilmeyen yüksek tansiyon beyin kanamasına neden olur.- Anevrizma. Kandaki zayıflama duvarda şişlik yapar bu beyinde kanama yapar ve felce yol açar.- Kan damarında anormallikler. Kan damarlarındaki zayıflıklar.- Amiloid anjiyopati. Kan damarlarındaki anormallikler yüksek tansiyon yapar- Kan ve kanama düzensizlikleri. Hemofili ve orak hücre kansızlığı her ikisi de kan plaket seviyesini azaltır.- Karaciğer hastalığı. Bu durum genel anlamda kanamayla ilişkilidir.- Beyin tümörleri.Beyin kanamasının tedavisi kanamanın nedenine, çapına ve bölgesine göre değişebilir. Kanamayı durdurmak ve beyne baskı yapan şişliği azaltmak için cerrahi müdahale seçeneği düşünülebilir. Ağrıyı ve şişliği hafifletmek için ağrı kesici, idrar söktürücü ve kasılmaları önleyen ilaçlar verilebilir. Doktorunuz sizin için en uygun tedavi yönteminin ne olduğu, cerrahi müdahale gerekip gerekmediği ve cerrahi operasyon sonrası yaşanabilecek sorunlar hakkında detaylı bilgi verecektir.