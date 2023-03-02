Menopoz Belirtileri Nelerdir? Menopoz Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Kadınların adet döneminin kesilmesi ve doğurganlığının sona ermesi ile başlayan menopoz yaşı dünya genelinde 45 - 55 yaş aralığında görülüyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Tükiye'de menopoz yaşı ise 46 - 48 yaş aralığını göstermektedir. Menopoz genel olarak kadın yumurtlama fonksiyonlarının sonlanmasının ardından yaşanan doğal bir süreç olsa da yaşanan birçok değişim kadınların yaşamını olumsuz etkiler. Menopoz dönemi ile birlikte meydana gelen kilo alımında artış ve birçok sağlık sorunu yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Genel bir yaş aralığı olsa da bazı kadınlarda erken menopoz kaçınılmazdır. İşte menopoz ile ilgili merak edilenler…

MENOPOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Birçok kadın menopoz semptomlarını yaşayacaktır. Bu belirtilerden bazıları şiddetli olabilir ve günlük faaliyetlerinizi yerine getirme konusunda siz zor durumda bırakabilir. Menopozdaki belirgin farklılık yumurtlamanın durması sonucu östrojende görülen azalmadır. İşte menopoz belirtileri…

Terleme, ateş basması, çarpıntı

Damar sertliği

Depresyon, halsizlik

Cinsel organlarda çekilme, ağrılı ilişki, kuruluk

İdrar kaçırma

Kemik erimesi

Unutkanlık, dikkatsizlik

Uyumada güçlük

Adet düzensizlikleri

Cinsel isteksizlik

Yumurtlamada azalma

Baş dönmesi, baş ağrısı

Bu belirtiler aynı zamanda erken menopozun belirtileri ile aynıdır.

12 ay adet görmeyen kadınlar menopoz evresinde olmak birlikte, neredeyse kadınların %1'i erken menopoza girmektedir. Bu belirtiler erken menopoza giren kadınlarda 10-15 yıl erken yaşandığından büyük problemleri de beraberinde getirir. Menopoz döneminde cinsellik; seks isteğinde azalma, orgazmda düşüş ve ilişki sırasında ağrı gibi birçok soruna neden olabilir. Aynı zamanda bu şikayetler erken menopozda daha sıkıntılı bir evrenin habercisidir. Bu dönemde fiziksel değişimlerin neden olduğu iltihaplanmaların, sistitlerin ve vajina duvarlarının zedelenmelerinin artması da stres kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Menopoz döneminde cinselliğin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için hormon tedavisi, lokal kremler ve seksüel aletler kullanılabilir. Ancak doktorunuz tarafından fizik muayene ile yaşanan cinsellik sorununa yönelik bir tedavi sağlanması önemlidir.

MENOPOZ BELİRTİLERİ NE KADAR SÜRER?

Menopoz belirtilerini yaşayan birçok kadın bu şikayetlerle başa çıkma konusunda ciddi anlamda zorlanırken, bazı kadınlar bu belirtileri hissetmeden menopoz dönemini sürdürebilirler. Aynı zamanda terleme, ateş basması gibi birçok belirti menopoza girdikten sonra 1-5 yıl boyunca devam edebilir. Bununla birlikte kadınların bazılarında menopoz belirtileri 5 yıldan uzun sürmektedir.

MENOPOZDA ADET KANAMASI KAÇ GÜN SÜRER?

Genellikle adet kanamaları birden kesilmez, progesteron ve östrojen hormonlarının üretimindeki düzensizliklerin sık ya da uzun, bazen de az veya aşırı kanamalara yol açması ile düzensizlikler söz konusu olur. Bu süreç menopoza geçiş dönemi diğer bir tanımı ile perimanozal dönem olarak adlandırılır. Kadınlarda çoğu zaman 40'lı yaşların sonlarına doğru başlayan bu kanamaların artış ya da azalış durumu menopoza girene dek 26 yıl süre devam eder. Son adet kanamasından sonra 1 yıl geçmesi ile pos menopozal döneme girilir. Bu esnada küçükte olsa bir lekelenme görüldüğü takdirde özel bir değerlendirme gerektiren bir durum olarak karşımıza çıkar.

MENOPOZ AĞRILARI NELERDİR?

Menopoz döneminde östrojen hormonlarının azalması üzerine kaslarda artan laktik asidinin vücuttan atılımı oldukça zordur. Buna bağlı olarak da sırt ağrıları, kasık ağrıları ve bel ağrıları meydana gelir. Öte yandan bu dönemde östrojenin kolesterol dengesi üzerindeki etkisi azalarak kilo almaya eğilim artar ve kilo vermesi de bir o kadar zor bir hal alır. Menopoz döneminde bu ağrıları azaltmak için düzenli yürüyüş ve benzeri egzersizler yapılmalı, bol sıvı alımına da özen gösterilmelidir.

MENOPOZDA BACAK AĞRILARI

Menopozda ateş basması, psikolojik etkiler menopozun geçiş döneminden itibaren etkisini kaybetmeye başlar. Ancak çoğu zaman kemik ağrılarının neden olduğu bacak ağrıları kalıcıdır. Menopoz süresince değişen hormon seviyeleri, kemik yapısında bazı hasarlara neden olabilir. Bu durum ilk 5 yıl içinde yoğun bir kemik erimesi şikayetlerini beraberinde getirebilir. Menopoz döneminde kemik ağrılarını azaltmak için dengeli beslenme, egzersiz, sigara, alkol ve kafeinden uzak durulması gerekir. Aynı zamanda D vitamini alımı gerekir. En önemlisi de düzenli olarak doktora gitmek ve gereken muayenelerin yapılması menopoz şikayetlerini azaltmada en etkili yöntemdir.