Uyuz Belirtileri Nelerdir? Uyuz Krizi Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Türkiye'de hızla artmakta olan hastalıklardan biri uyuz oldu. bu doğrultuda; uyuz belirtileri arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Tüm vücutta yaygın olarak görülen bu durum kişileri oldukça zora sokabiliyor. Sürekli kaşıntı ve rahatsızlık hissi hasta kişiyi hem fiziksel hem psikolojik olarak yorarken aynı zamanda cildin de tahriş olmasına sebep oluyor. En önemli korunma yollarından birisi ise ellerin yıkanması oluyor. Peki; uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz nasıl geçer, tedavisi nasıl yapılır?

UYUZ NEDİR?

Uyuz hastalığı, küçük bir akar türünün neden olduğu bir cilt sorunudur. El, koltuk altı, karın, parmak aralarında kaşıntı ve döküntüye neden olur. Dünya genelinde oldukça yaygın halk sağlığı sorunu olan uyuza mikroskopik bir akar türü olan Sarcoptes scabei neden olur. Böcek benzeri bu akarın deri altına yerleşmesi ile ortaya çıkan hastalık; vücudun farklı bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve cilt yaralarına da neden olabilir. Daha çok hastane, huzurevi, askeri kışlalar, bakım evleri gibi kalabalık ortamlarda aynı kıyafetleri giyen, aynı yatağı paylaşan kişiler arasında daha kolay yayılır. Uyuz, sanılanın aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan insana bulaşmaz. Geceleri yoğun şekilde kaşıntıya neden olan hastalık zamanında tedavi edilmediğinde ciltte yaralar oluşturabilir. Uyuz kremi, merhem ve solüsyon ile kısa süre içinde kolayca tedavi edilir.

UYUZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Daha çok geceleri görülen şiddetli kaşıntı.

-Genellikle parmak aralarında, dirsek, bilek, bel, kalça, koltuk altında görülen ve sivilceye benzeyen kırmızı renkli kabarcıklar, yaralar ve döküntüler.

-Yaygın şekilde kızarıklık ve döküntüler; baş, yüz, boyun, sırt ve tüm bedende.

-Uyuz bulaşan kişinin cildinde bazen dişi uyuz akarının deri yüzeyinin hemen altında tünel açması nedeniyle, minik oyuklar görülebilir.

-Uyuz akarları, genellikle parmaklar arasında, bilekteki deri büklümlerinde, diz, dirsek, penis, göğüs ya da omuz bıçaklarında yaşamını sürdürürler.

NASIL BULAŞIYOR, TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Tedavi kişinin yaşına, bağışıklık sisteminin durumuna göre değişkenlik gösterir. Etkili bir tedavi için sadece hastanın değil, özellikle hastanın yakın temas ettiği tüm aile bireylerinin tedavisi şarttır. Giysilerin değiştirilmesi, yeni veya kaynatılmış giysilerin giyilmesi, çarşafların değiştirilmesi de önem arz ediyor. Krem ve karışımlar ile düzelmeyen hastalarda bazı hapların kullanılması gerekebiliyor. Etkili bir tedavi için bu hapların endikasyon kapsamına alınması lazım.