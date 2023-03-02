Vertigo Belirtileri Nelerdir? Vertigo Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Vertigo nasıl geçer sorusuna cevap arıyorsanız cevabı haberimizde yer alıyor. Genellikle bir iç kulak probleminden kaynaklanan vertigonun en yaygın nedenlerden bazıları şunlardır: BPPV, Meniere hastalığı, Vestibüler nörit veya labirentit. BPPV (Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo), küçük kalsiyum partikülleri (canalitler) iç kulak kanallarına yığıldığında meydana gelir. İç kulak beyne yer çekimine göre baş ve vücut hareketleri hakkında sinyaller gönderir. Meniere hastalığı, sıvı birikmesi ve kulaktaki basınç değişiminin neden olduğu düşünülen bir iç kulak hastalığıdır. Kulaklarda (kulak çınlaması) zil ve işitme kaybının yanı sıra vertigo ataklarına neden olabilir. Vestibüler nörit veya labirentit, genellikle enfeksiyonla ilgili bir iç kulak problemidir (genellikle viral). Enfeksiyon, iç kulakta vücudun dengesini sağlamak için önemli olan sinirlerin etrafındaki iltihaplanmaya neden olur. İşte vertigo belirtileri ve vertigo tedavisi...

VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vertigo belirtileri arasında halsizlik, denge kaybı, bulantı, kulak ağrısı, bulanık görme ve düzgün yürüme veya ayakta durma problemlerdir. Vertigo, hastalığın altında yatan nedene göre tedavi edilir.

En belirgin belirtisi baş dönmesidir ve genellikle iç kulaktaki denge sisteminde ortaya çıkan bir sorundan kaynaklanmaktadır.

Kulak hastalıklarına bağlı baş dönmesi beraberinde kulakta basınç hissi,

Kulak çınlaması,

İşitme azlığı,

Bulantı-kusma,

Kulak akıntısı,

Gözlerde anormal hareketler gözlemlenebilir.

VERTİGO NASIL GEÇER? İŞTE VERTİGO TEDAVİSİ...

Vertigo oluşumunu engellemeye yardım eden 7 öneri:



STRESTEN UZAK DURUN

Stres vertigo oluşumunu neden olan en önemli faktörlerin başında yer alıyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar kendinize özel zamanlar ayırın ve stres faktörlerini hayatınızdan çıkartın.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ KUVVETLENDİRİN

Sağlıklı beslenin: Beslenme düzeninide dondurulmuş ve hazır gıdalara yer vermeyin. Doğal ve organik ürünler tüketin. Bu sayede bağışıklık sisteminizin kuvvetlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.



Güne yumurtayla başlayın : Yumurtada birçok mineral ve Omega 3 bulunuyor. Eğer başka bir rahatsızlığınız yoksa sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy yumurtası yiyin.

Ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin: Günde bir avuç kuruyemiş yiyin.

Süt için: Uzun ömürlü kutu sütler yerine günlük sütleri tercih edin.



Protein içerikli gıdalardan uzak durmayın: Eğer eşlik eden bir rahatsızlığınız yoksa kırmızı et yemekten korkmayın.





GÜNEŞLENİN



Sağlıklı bir vücut için D vitamini çok önemli. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ülkemizde 100 kişiden 70'inde D vitamini eksikliği bulunuyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar güneşlenin. Unutmayın vücut bir denge ve bu denge bozulduğunda vertigo ortaya çıkıyor.



TUZU AZALTIN

Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebiliyor. Bu nedenle tuzu azaltın.



BOL SIVI ALIN

Vücuttaki su tuz dengesini korumak içim bol bol su için. Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz içecekler de iç kulakta sıvı artışına neden olabiliyor.



SAKİN SPORLARI TERCİH EDİN



Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyük. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer verin. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun.



ANİ HAREKETLERDEN KAÇININ

Başınızı çok hızlı bir şekilde sağa sola çevirmeyin, lunaparklardaki oyuncaklardan uzak durun, hızlı araba kullanmayın. Ani hareketlere neden olan bu durumlar kulak kristallerinin yerinden oynamasına neden olabiliyor.