Kolesterol Belirtileri Nelerdir? Kolesterol Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Türkiye ve dünya üzerinde en tehlikeli hastalıklardan birisi olan kalp problemlerinde, yüksek kolesterol (LDL) ve düşük (HDL) bu riski daha da arttırıyor. Başta beyin ve beyne giden atardamarların çıkarlarında kolesterol birikerek damar sertliğine yol açar. Bu damar sertliğine yol açarken başka maddelerinde aynı yerde toplanmasına neden olur. Bir de buraya pıhtı oturursa kalp krizi, inme gibi istenmeyen tablolar ile karşılaşırız. Özellikle hem kadın hem erkeklerde bir numaralı ölüm nedeninin kalp damar hastalıklarının olduğunu göze aldığımızda bunun ne kadar önemli olduğunu düşünebiliriz.
KOLESTEROL BELİRTİLERİ NELERDİR?
Baş ağrısı
Halsizlik
Aşırı yorgunluk hissi
Ayaklarda ve bacaklarda yanma
Soluk cilt, cildin solgun görünmesi
Yaraların geç iyileşmesi
Baş dönmesi
Ayak tırnaklarında kalınlaşma
Ayak parmaklarında morarma
El ayaklarda üşüme veya uyuşma
Ağrı ve kramplar yaşama
Nefes darlığı
Göz kapakları çevresinde sarı cilt lekeleri
Deri altında ve göz çevresinde yağ birikmesi
Göğüs bölgesinde oluşan ağrılar
Bacaklarda meydana gelen ağrılar
Cilt ve göz çevresinde meydana gelen sarımtırak lekeler
KOLESTEROL YÜKSELİĞİNİN NEDENLERİ
-Kötü beslenme (Yağlı kırmızı et, süt, yumurta ve peynir gibi hayvansal gıdalar, paketlenmiş gıdalar, katı margarin, tereyağ, kızarmış yiyecekler, katı bitkisel yağ çerez, cips, kraker gibi atıştırmalıklar)
Obezite (Aşırı kilo) Aşırı kilolu olmak vücuttaki trigliserid seviyesini yükseltirken iyi kolesterolü (HDL'yi) düşürür.
Hareketsiz yaşam (Egzersiz yapmamak ve hareketsizlik kolestrolü yükseltir)
Sigara / Alkol kullanımı
Yaşlanma (Erkekler 50 yaşını aştıktan sonra LDL seviyelerinde dikkat edilmesi gereken oranda yükseklik yaşarlar. Kadınların LDL seviyeleri menopoza kadar nispeten daha düşüktür ancak menopoz sonrasında erkeklerin LDL seviyesine yaklaşmaya başlar.)
Genetik
Stres
Diyabet
Yüksek tansiyon
Tiroit Salgısı Azlığı
Metabolik sendrom
Bulaşıcı hastalıklar
Bazı gıdalar (Konunun sonuna bakınız)
İnsulin direnci, polikistik over sendromu, erken menopoz, tiroid tembelliği, hipotiroidi, guatr, şeker hastalığı gibi endokrinoloji ve metabolizma alanına giren faktörler iyi kolesterolü düşürüp, kötü kolesterolün yükselmesine zemin hazırlıyor.
KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
Beslenmede bol miktarda sebze ve meyve tüketilmeli
Sigara içme alışkanlığı terk edilmeli
Alkol tüketiminin sınırlandırılması, hatta tüketilmemesi gerekir.
Düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalı
İdeal kilonuza inmeniz gerekir
KOLESTROL DÜŞÜREN KÜRLER
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan kolestrolu düşüren besin ve kürleri;
Yeşil mercimek çorbası veya köftesini haftada dört kez tüketin
Yumurta büyüklüğünde kırmızı turpu öğleden önce ve sonra 1 defa tüketin.
1 tatlı kaşığı hibiskusu bir bardak suda kaynatıp, günde iki kez tüketin. Sonra tekrar mercimek kürüne başlayarak, kürleri sırayla uygulamaya devam edin.