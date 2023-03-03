Kolesterol Belirtileri Nelerdir? Kolesterol Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?

Türkiye ve dünya üzerinde en tehlikeli hastalıklardan birisi olan kalp problemlerinde, yüksek kolesterol (LDL) ve düşük (HDL) bu riski daha da arttırıyor. Başta beyin ve beyne giden atardamarların çıkarlarında kolesterol birikerek damar sertliğine yol açar. Bu damar sertliğine yol açarken başka maddelerinde aynı yerde toplanmasına neden olur. Bir de buraya pıhtı oturursa kalp krizi, inme gibi istenmeyen tablolar ile karşılaşırız. Özellikle hem kadın hem erkeklerde bir numaralı ölüm nedeninin kalp damar hastalıklarının olduğunu göze aldığımızda bunun ne kadar önemli olduğunu düşünebiliriz.

KOLESTEROL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baş ağrısı

Halsizlik

Aşırı yorgunluk hissi

Ayaklarda ve bacaklarda yanma

Soluk cilt, cildin solgun görünmesi

Yaraların geç iyileşmesi

Baş dönmesi

Ayak tırnaklarında kalınlaşma

Ayak parmaklarında morarma

El ayaklarda üşüme veya uyuşma

Ağrı ve kramplar yaşama

Nefes darlığı

Göz kapakları çevresinde sarı cilt lekeleri

Deri altında ve göz çevresinde yağ birikmesi

Göğüs bölgesinde oluşan ağrılar

Bacaklarda meydana gelen ağrılar

Cilt ve göz çevresinde meydana gelen sarımtırak lekeler

KOLESTEROL YÜKSELİĞİNİN NEDENLERİ

-Kötü beslenme (Yağlı kırmızı et, süt, yumurta ve peynir gibi hayvansal gıdalar, paketlenmiş gıdalar, katı margarin, tereyağ, kızarmış yiyecekler, katı bitkisel yağ çerez, cips, kraker gibi atıştırmalıklar)

Obezite (Aşırı kilo) Aşırı kilolu olmak vücuttaki trigliserid seviyesini yükseltirken iyi kolesterolü (HDL'yi) düşürür.

Hareketsiz yaşam (Egzersiz yapmamak ve hareketsizlik kolestrolü yükseltir)

Sigara / Alkol kullanımı

Yaşlanma (Erkekler 50 yaşını aştıktan sonra LDL seviyelerinde dikkat edilmesi gereken oranda yükseklik yaşarlar. Kadınların LDL seviyeleri menopoza kadar nispeten daha düşüktür ancak menopoz sonrasında erkeklerin LDL seviyesine yaklaşmaya başlar.)

Genetik

Stres

Diyabet

Yüksek tansiyon

Tiroit Salgısı Azlığı

Metabolik sendrom

Bulaşıcı hastalıklar

Bazı gıdalar (Konunun sonuna bakınız)

İnsulin direnci, polikistik over sendromu, erken menopoz, tiroid tembelliği, hipotiroidi, guatr, şeker hastalığı gibi endokrinoloji ve metabolizma alanına giren faktörler iyi kolesterolü düşürüp, kötü kolesterolün yükselmesine zemin hazırlıyor.

KOLESTEROL NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Beslenmede bol miktarda sebze ve meyve tüketilmeli

Sigara içme alışkanlığı terk edilmeli

Alkol tüketiminin sınırlandırılması, hatta tüketilmemesi gerekir.

Düzenli spor yapma alışkanlığı kazanılmalı

İdeal kilonuza inmeniz gerekir

KOLESTROL DÜŞÜREN KÜRLER

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan kolestrolu düşüren besin ve kürleri;

HAFTA

Yeşil mercimek çorbası veya köftesini haftada dört kez tüketin

HAFTA

Yumurta büyüklüğünde kırmızı turpu öğleden önce ve sonra 1 defa tüketin.

HAFTA

1 tatlı kaşığı hibiskusu bir bardak suda kaynatıp, günde iki kez tüketin. Sonra tekrar mercimek kürüne başlayarak, kürleri sırayla uygulamaya devam edin.