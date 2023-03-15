Tuz Lambası Faydaları - Tuz Lambası Nedir, Ne İşe Yarar?

Tuz lambası faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.Kristal kaya tuzunun sadece gıda amaçlı kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çankırı tuzu, himalaya tuzu gibi çeşitli tuzlardan lamba üretilebilmekte ve bu lambalar fayda, dekoratif ve gece lambası gibi pek çok amaç için kullanılabilmektedir. Peki tuz lambası nedir? Tuz lambası faydaları nelerdir? İşte tuz lambası faydaları...

TUZ LAMBASI NEDİR?

Kristal kaya tuzu içerisine, tuzu ısıtacak bir ampul ya da mumun yerleştirilmesi ile elde edilen dekoratif ve sağlıklı lambalara tuz lamba denir. Başka bir tanımla ışığın çeşitli boyutlarda ve ağırlıklarda kesilen kristal kaya tuzu ile birleştirilmesi ile ortaya çıkan gece lambasıdır.

TUZ LAMBASI FAYDALARI NELERDİR?

Tuz lambalarının diğer bildiğimiz lambalardan en önemli farkı sağlık ya da şifa amacıyla kullanılıyor olmasıdır. Özellikle lambanın ürettiği iddia edilen negatif iyonlar ve iyi nem çekici özelliği bulunduğu yerde ki bakteri, toz, tüy gibi maddeleri yere düşürerek daha rahat bir nefes almamızı sağlar.

TUZ LAMBASI FAZLA NEMLİ YERLERDE Kİ NEMİ DENGELER

Tuzun nem çekici gücünü bilmeyenimiz yoktur. Hatta genelde tuzlukla birlikte kullanılan yemeklik tuzun içerisine pirinç taneleri atılabilmektedir ki tuz daha az nemlensin ve akışkan olsun diye. Kaya tuzu lambası da özellikle içerisinde yer alan ampul sayesinde daha iyi bir nem çekici hale gelir ve bulunduğu yerde ki fazla nemi çeker.

TUZ LAMBASI ALERJİ VE ASTIM ATAKLARINA İYİ GELDİĞİ BİLİNİR

Doğal tuz lambalarının ürettiği negatif iyonlar sayesinde havayı iyonize etme yeteneği özellikle solunum yolunu ilgilendiren rahatsızlığı olan kişilerin daha rahat bir nefes almasını sağlayabilmektedir. Sinüzit olan bireyler özellikle rahatlamak amacıyla bu sağlıklı lambaları satın alabilmektedir.

TUZ LAMBASI KAS AĞRILARINI AZALTABİLİR

Özellikle aşırı nemi dengeleme yeteneğine sahip olan tuz lambaları, aşırı nemin sebep olabileceği kas ağrılarının azalmasını ve bu ağrıların önlenmesini sağlayabilir.

TUZ LAMBASI DAHA RAHAT VE DİNLENDİRİCİ BİR UYKU

Kristal kaya tuzu ve mum ya da ampulün birleşmesiyle üretilen tuz lambası, yumuşak bir ışık yayar. Özellikle "gece lambası" işlevinden de yararlanabilmek için gece kullanılabilen iyon lambası, yenilenmemize ve enerji dolu olmamıza yardımcı olur. Sadece evin yatak odası ya da çocuk odası gibi alanlarında değil çeşitli masaj merkezlerinde dahi kullanıldığı bilinmektedir.

Dekoratif amaçlarla kullanılabilen tuz lambası, çevreyi süslemek amacıyla da kullanılabilmektedir. Özellikle lamba içerisine yerleştirilen farklı ampul renkleri "renk terapisi" için de kullanılabilmektedir. Bu renkler iyimserlik, huzur, gevşeme gibi farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir.

TUZ LAMBASI ARTAN KONSANTRASYON

Özellikle mali müşavirler, büro çalışanları, ortaöğretim, lisans ve yüksek lisans öğrencileri gibi zihin gücünü yoğun bir şekilde kullanan kişiler verimli şekilde çalışabilmek ve bir konu üzerinde dikkatini toparlayabilmek için doğal kristal tuz lambaları kullanabilmektedir. Çünkü bu lambaların en önemli yönü havanın saflaşmasını sağlayan eksi iyonlar üretmesidir.