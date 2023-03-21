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Giriş Tarihi: 21.3.2023 10:58

Her yönüyle yaşlı sağlığı tartışılacak!

Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşlanma için yapılması gerekenler, düzenlenecek sempozyumda ele alınacak. YDÜ Hemşirelik Fakültesi’nin 25 Mart’ta İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği “1. Ulusal Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu” da sağlık bir yaşlanma için yapılması gerekenleri masaya yatıracak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Her yönüyle yaşlı sağlığı tartışılacak!

Onursal başkanlığını YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın yaptığı sempozyumun eş başkanlığını ise YDÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ve YDÜ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Bayraktar gerçekleştirecek. Açılış konuşmalarının ardından başlayacak sempozyumunun ilk oturumunda; Dr. Ayşe Aydındoğmuş "Yaşlı Demografisi-Yaşlılarda Sağlık Hizmetleri", Prof. Dr. Candan Öztürk "Yaşlı Bakımında Kültürlerarası Yaklaşım", Prof. Dr. Gülşen Vural "Ayrımcılığın Yaraladığı Yaşam Dönemi: Yaşlılık" konularını ele alacak.

İkinci oturumda ise Doç. Dr. Hülya Fırat Kılıç ve Doç. Dr. Burcu Totur Dikmen "Yaşlı Hastada Polifarmasinin Değerlendirilmesi ve İlaç Yönetiminde Hemşirenin Sorumlulukları", Yrd. Doç. Dr. Ezgi Bağrıaçık "Yaşlıda Sağlığı Geliştirme", Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya "Düşmelerin Önlenmesi ve Egzersiz Yönetimi", Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hoca "Yaşlılarda Beslenme", Yrd. Doç. Dr. Samineh Esmailzadeh "Yaşlı Ruh Sağlığı" ve son olarak Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder "Yaşlılıkta Cinsellik" konularını işleyecek.

Gün boyu devam edecek olan sempozyum, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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Her yönüyle yaşlı sağlığı tartışılacak!
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