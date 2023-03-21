Ses Kısıklığına Ne İyi Gelir? Evde Bitkisel Ve Doğal Tedavi İle Boğaz Tahrişi Ve Ses Kısılması Nasıl Geçer?

Ses kısıklığı hastalık olarak tanımlanmaz. Hastalıklar işin bir belirtidir. Ses kısık ve titrek olmakla birlikte, ses tonunda bazı değişimler gözlemlenir. Ses oluşumundan sorumlu ses kutusu ile alakalı olan bu sorunlar genellikle geçididir. Kısa süre içinde kaybolur. Az da olsa gırtlak kanseri gibi ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilmektir. Ses kısıklığının temel nedeni olarak ses telleri arasında rima glottis ismi verilen boşluğun yetersiz kapanması vardır. Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses gitmesine ne iyi gelir? İşte, detaylar…

Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ses kısıklığı tedavisi için öncelikle altta yatan nedeni bulmak gerekir. Bu nedenle göre tedavi süreci belirlenebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı gelişen akut larenjit genel olarak kendi başına düzelmektedir. Öksürük önleyen ilaçlar ve nemlendirilen hava ile destekleyici yöntemler, şikayetlerin azalmasına neden olur.

Ses kısıklığına ne iyi gelir evde uygulanan yöntemler üzerinden de tanımlanabilir. Ilık su ile gargara yapmak, ses kısıklığına, ağrılı ve tahriş olan boğaz için son derece etkilidir. Bu nedenle 1 su bardağı ılık su ve yarım çay kaşığı tuz ile yapılan çözelti, rahatlamaya neden olmaktadır.

Boğaz Tahrişi Ses Kısıklığına Ne iyi Gelir?

Ses kısıklığına ne iyi gelir evde çözüm yöntemleri üretilmesi gereken bir konudur. Solunan havanın nemlendirilmesi ses tellerinin iltihaplanmasını engeller. Kuru hava solumak kişinin boğazının tahriş olmasına neden olacaktır. Özellikle kış mevsimlerinde bu durumun çok sık olduğu bilinmektedir. Kalorifere ıslak havlu asmak, buhar makinesi kullanmak havanın nemlendirilmesine çok yardımcı olur.

Nemli hava; boğazdaki tahrişin iyileşmesi ve balgamın inceltilmesine yardımcı olmaktadır. Ilık duş almak da ses kısıklığına iyi gelir. Bunların yanında boğaz pastilleri kullanmak, ballı papatya çayı tüketmek, elma sirkesi içmek, zencefil kökü yöntemleri de sayılabilir.

Ses Gitmesine Ne İyi Gelir?

Ses kısılması nasıl geçer sorusuna yanıt için yapılması gereken önemli 2 nokta vardır. Sigarayı bırakmak ve ses tellerini dinlendirmek, ses gitmesinin önüne geçen faktörlerin başında gelir. Ses tellerinde iltihap gelişmesi, şişme ve tahribat meydana getirir. Bunun düzelmesi ve sesin eski halini almak için zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle bağırmaktan ve çok fazla konuşmaktan kaçınmak gerekir. Toplantıda veya grup önünde konuşmak durumunda kalınırsa ses yükselttiricilerden destek almak önemlidir.

Ses kısıklığı daha çok; avukat, öğretmen, ses sanatçısı ve tiyatrocu gibi sesini çok yoğun bir şekilde kullanmak zorunda kalan kişilerde meydana gelen bir hastalıktır. Sürekli olarak konuşmak zorunda kalan kişiler, doğru nefes alma tekniklerini iyi bilirse, daha az ses kısılması sorunu ile karşı karşıya kalır. Ses kısılmasının en önemli nedeni ses tellerinin tahriş olmasıdır.

Kimyasal gaz solumak, reflü, kronik öksürük, fısıltı ile konuşmak, bağırmak, sigara ve alkol tüketimi gibi nedenler boğazda enfeksiyon nedeniyle ses kısılmasına yol açabilir. Pek çok doğal yöntemi kullanarak ses kısılması ve ses gitmesi sorunları ile mücadele etmek mümkündür.