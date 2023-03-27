Cilt Serumu Ne İşe Yarar? Cilt Bakım Yüz Serumu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Cilt bakımları için çok farklı yöntemler kullanılıyor. Nemlendiriciler, bakım kremleri, maskeler ve bitkisel ürünler bunlardan birkaçı. Bir de cilt bakım serumu var. Cilt serumları, diğer cilt bakım ürünlerinden farklı olarak çok yoğun ve çok güçlü bir içeriğe sahip olup kolay bir emilebilen maddeler içerir. Cilt serumu ne işe yarar? Cilt bakımına önem vermek isteyenler için detaylı bilgileri hazırladık. Cilt bakım serumu faydaları hakkında ayrıntılar…

CİLT SERUMU NEDİR?

Cilt temizliği yaptıktan sonra normal nemlendirici ya da farklı kremler yerine yoğun ve güçlü içeriklere sahip olan ve cilt tarafından hızlıca emilen ürünler, cilt serumu olarak adlandırılır. Sıvı formunda olan cilt serumları cildin en derin katmanlarına kadar etki eder. Cilde hızlı nüfuz etmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Cildin ihtiyacı olan tüm bakımları yapar.

CİLT SERUMU NE İŞE YARAR?

Cilt serumu neden kullanılır? Diyorsanız; hızlı ve basit olmasıdır. Cilt bakım serumu yüze uygulanan sıvı ürünlerdir. Cildi temizledikten sonra yüze uygulanır. Cilde ihtiyacı olan tüm vitaminleri verir. Çok yüksek konsantrasyonda aktif içerik bulundur. Bu sayede cildin en derin tabakalarına kadar işler. Cilt kırışıklığı problemine karşı birebirdir.

CİLT BAKIM SERUMU FAYDALARI

Cildi diğer kremlere göre daha iyi besler.

Yaşlanmış ciltleri gençleştirir.

Cilt tarafından kolay ve hızlı emilir.

Cildin en derin tabakasına kadar ulaşarak nemlendirme görevi yapar.

Cilt nemini muhafaza eder.

Cildi sıkılaştırır ve güzelleştirir.

CİLT SERUMU NE ZAMAN KULLANILIR?

Kullanacağınız serum çeşidine göre farklılık gösteren bir durumdur. Cilt serumu kutusunun üzerine yazan talimatları uygulamanız önerilir. Günde 1 defa kullanmanız tavsiye edilir. Serumu uygulamadan önce cildinizi temizleyin. Yüzünüzü güzelce yıkayın. Tonik yardımı ile cildinizdeki kir ve yağı arındırın. Daha sonra serumu yüzünüze uygulayın. 2-3 damla serum yeterli olacaktır. Uygulama esnasında nazikçe masaj gerekir. Daha sonra ise nemlendirici ile cildinizi güzelce nemlendirebilirsiniz.