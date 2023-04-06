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Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:27 Son Güncelleme: 6.4.2023 10:27

Hct Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda Hct Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Vücudun yapı taşları olan minik canlılar yani hücreler insan sağlığı konusunda önemli bir rol oynar. Hücrelerin yeterli miktarda ve normal boyutlarda olması sağlığı doğrudan etkileyen etkenlerdir. Kan testleriyle saptanan bazı değerler vardır. Hematokrit olarak adlandırılan HCT de bu değerler arasında yer alır. Söz konusu değerler kan hücrelerinin ne durumda olduğu hakkında bilgi verir. Bu değerlerden biri olan HCT düşüklüğü ve yüksekliği ile bazı rahatsızlıkların ilk sinyalini gösterir. Peki, HCT nedir, normal değeri kaç olmalı, düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?

Hct Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda Hct Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

HCT değeri, MCV ve eritrosit sayısı ile hesaplanan, kandaki kırmızı kan hücrelerinin oranını ölçen bir değerdir. HCT genellikle anemi şüphesinde istenilen bir kan değeridir. Kan testi sonucunda HCT yüksekliği ve düşüklüğü neden olur? Bu soruların cevaplarını sizler için derletip bir araya getirdik.

HCT Nedir?

HCT diğer ismiyle hematokrit, kırmızı kan hücrelerinin dolaşım sistemindeki kan miktarına göre hacminin oranını ifade eden bir değerdir. Cihazlar yardımı ile matematiksel ölçümlerle eritrosit sayısı ve MCV değeri ile çarpılarak hesaplanır.

Yaşa ve cinsiyete göre değişkenlik gösterebilir ama yüzde 35-45 arasında HCT değeri normal kabul edilir. Çocuklarda özellikle 15 yaş altı ise her yaş aralığı için ayrı normal HCT oranı belirlenmiştir.

HCT Düşüklüğü Nedir?

Yapılan kan testi sonucu normal aralığın altındaki HCT değeri çıkması durumudur. Tek başına HCT düşüklüğünün altında yatan sebep genellikle anemi yani kansızlık olabilir.

Anemiye sebep olan birçok etken vardır bunlardan en sık görülenler kan kaybı, demir ve B12 eksikliği, cerrahi operasyon, travma ve kemik iliği sorunlarıdır.

HCT Yüksekliği Nedir?

HCT değerinin yüksek çıkması, dolaşım sistemindeki kanda anormal derecede artmış alyuvar sayısı olması durumudur. Doping kullanımı, aşırı sigara tüketimi, sıvı kaybı yani dehidrasyon gibi etkenler yüksek HCT değerine sebep olabilir.

Ender durumlarda ise kemik iliği ve akciğer hastalıkları, bazı ur çeşitleri HCT yüksekliğinin altında yatan sebeplerden olabilir.

HCT Düşüklüğü Hangi Hastalıklarda Görülür?

Kan dolaşımında yeterli miktarda kırmızı kan hücresi bulunmaması durumuna anemi yani kansızlık denilmektedir. Anemiye sebep olan bazı etkenler vardır, bunları şöyle sıralayabiliriz;

  • Beslenme yetersizliği
  • B12 ve demir eksikliği
  • Kemik iliği problemleri
  • Kemoterapi
  • Orak hücreli anemi
  • Kan kaybı ve travmalar
  • Cerrahi operasyon

HCT Yüksekliği Hangi Hastalıklarda Görülür?

Kan dolaşımdaki kırmızı kan hücre sayısının anormal derecede artması durumuna nadiren sebep olan bir takım rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;

  • Tümörler
  • Akciğer hastalıkları
  • Kemik iliği bozuklukları
  • Aşırı doping kullanımı
  • Aşırı sigara kullanımı

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Hct Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda Hct Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?
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