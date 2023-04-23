Hiperaktif çocuklar için beslenme reçetesi

Beslenmenin hiperaktivite üzerinde büyük rolü olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, sağlıksız beslenmenin hiperaktiviteyi arttırdığına dikkat çekti.Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocukluk çağında çok sık görüldüğünü belirten Dr. Dyt. Tapan, "Okul çağında görülme sıklığı tanı kriterlerine, araştırılan bölgeye ve araştırma yöntemine göre değişmektedir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ancak çeşitli genetik, biyolojik, çevresel ve psikososyal etmenlerin hastalığın etiyolojisinde rol oynadığı düşünülmektedir. Hiperaktiflik kızlara oranla, erkeklerde daha sık görülmektedir. Çocuklarda ve ergenlerde üzerinde en çok çalışılan konu olmasına rağmen çoğu vakanın sebebi tam olarak bilinmemektedir'' dedi.Yapılan bilimsel çalışmalara göre, katkı maddeleri içeren besinlerin ve aşırı şeker tüketiminin çocuklardaki hiperaktifliği arttırdığını kanıtladığını söyleyen Dr. Dyt. Tapan, şöyle dedi: "Dengeli ve yeterli beslenmeyen çocuklarda da hiperaktifliğin görüldüğü ortaya konulmuştur. Hiperaktivitenin, uyku bozuklukları, yeme davranışı bozuklukları, sosyal hayata adapte olamama, akademik başarıda düşüş gibi eşlikçi belirtileri vardır. Dolayısıyla, doğru ve dengeli bir beslenme planı, hiperaktiviteyi kontrol altına almanın dışında akademik başarı, sosyal hayata adaptasyon gibi birçok konuda faydalı olacaktır.""Hiperaktivite tanısıalmış çocuklarınküçüköğünlerşeklindesık sıkbeslenmesiönemlidir"diyen Dr. Dyt. Tapan, şu beslenme önerilerinde bulundu:Hiperaktivite gibi bozukluklarınönüne geçmedeanne sütü, önemli roloynar. Bu yüzden çocuğunanne sütü tüketmiş olmasıbu bozukluk için önemli birkoruyucu etkendir.D vitamini, demirve magnezyumseviyeleri düşükolan çocuklardahiperaktivite belirtileriartmaktadır.Hiperaktifçocuklarınçoğunda salisilatlarvefenolikbileşiklere karşı birhassasiyet görülmektedir. Bu sebeple salisilat oranı düşük besinler tercih edilmelidir. Salisait, üzüm domates, kuru erik, karanfil, turşu, çilek, yeşil biber, portakal, mandalina, badem gibi besinlerde bulunur. Et, tavuk, balık, yumurta, süt ürünleri ve tahıllar. Çocuklar bu besinlere de duyarlılık gösterebilir, gözlemleyerek tüketilmesi daha doğru olacaktır.Hiperaktif çocuklardadavranış sorunlarıOmega-3 tedavisi ile ciddioranda iyileşme sağlamaktadır. Bu sebeple balık, ceviz, keten tohumu, semizotu, kanola yağı gibi besinlerden zengin bir diyet çocuğun davranışlarının iyileşmesinde katkı sağlayacaktır. Kılıç balığı ve uskumru gibi cıva içeriği yüksek balıklar ise tercih edilmemeli.Dr. Dyt. Tapan, şu besinlerden ise uzak durulması gerektiğini söyledi:Yüksek şeker ve şekerli besin tüketen çocuklarda, insülin salgısı artarken, acıkma hızlanır ve iştah açılır. İlaç tedavisi gören hiperaktif çocukların iştah açılması sebebiyle obeziteye yatkınlığı da bildirilmiştir. Bu yüzden şekerin ve ev yapımı da olsa hamur işlerinin kısıtlanması gerekir.Kafein ve yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketimi, hem hiperaktivite semptomlarına hem de dikkat dağınıklığının artmasına neden olur.Buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten hiperaktivite semptomlarını kötüleştirebileceği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Bu yüzden glutensiz diyetlerle semptomlar takip edilebilir.Hiperaktif çocuklarda kısıtlanması gereken besinleri de Dr. Dyt. Tapan şöyle sıraladı:Beyaz şeker, çikolata, şekerlemeGazlı içecekler, enerji içecekleriKafein, yüksek fruktozlu mısır şurubuGıda boyalarıFast food, cipsHazır çorbalar ve hazır baharat karışımlarıEt suyu, tavuk suyu bulyonlarıSalam, sosis, jambon, sucuk gibi işlenmiş et ürünleriHazır puding, bisküvi, kek gibi hazır gıdalar