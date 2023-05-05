Hayat kurtaran 40 saniye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 5 Mayıs 'Dünya El Hijyeni Günü' olarak belirlendi. Yapılan çalışmalar, el hijyeniyle enfeksiyonların yüzde 50 oranında azaltılabileceğini gösterdi. El hijyeninin iyileştirilmesi, etkin enfeksiyon kontrolünün de kritik bir parçası. Bu nedenle hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği için vazgeçilmez. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Timurkaynak, el hijyeninin önemi ile ilgili kritik bilgiler verdi.Prof. Dr. Timurkaynak, ellerin doğru ve uygun bir biçimde yıkanmamasının bulaşıcı hastalıklara yol açabileceğini söyleyerek, "Temas edilen yüzey veya maddelerden alınan mikroplar bulaşıcı hastalıkların yayılmasında rol oynamaktadır. Grip, nezle, ishal, göz enfeksiyonları ve cilt enfeksiyonları gibi hastalıklar el hijyeninin yanlış uygulanması veya uygulanmamasıyla ortaya çıkabilmektedir" dedi. Prof. Dr. Timurkaynak, ellerin özellikle yıkanması gereken zamanları şöyle sıraladı: "Dışarıdan eve gelindiğinde, yemek yemeden önce ve sonra, tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra, çöp veya kimyasal maddelerle temas edildikten sonra, para ile temas sonrası, hastalarla veya vücuttaki yaralarla temas öncesi ve sonrası, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra eller yıkanmalıdır."Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların (SHİE), hasta güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Timurkaynak "Sağlık hizmetinin kalitesini etkileyen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalar için iş gücü kaybı, sakatlık, ölüm gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda ABD'de yılda 99 bin, Avrupa'da ise 37 bin kişinin SHİE nedeniyle hayatını kaybettiği gösterilmiştir. ABD'de yapılan bir çalışmada hastane enfeksiyonlarının, yıllık toplam maliyetinin 9.8 milyar dolar olduğu belirtildi. Tüm bunlar göz önüne alındığında; sağlık bakımı sırasında doğru uygulandığında, el hijyeninin milyonlarca yaşamı kurtaran ve SHİE'ın mali yükünü azaltan iyi bir yatırım olduğu anlamına gelmektedir" dedi.DünyaSağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlık hizmetlerinde el hijyeninin önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak amacıyla, 5 Mayıs'ın 'Dünya El Hijyeni Günü' olarak kutlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Timurkaynak, şunları söyledi: "Bu yılki slogan 'El hijyeni eylemini birlikte hızlandıralım. Ellerinizi Temizleyin- Hayat Kurtarın" olarak belirlendi. Bu sloganla, yalnızca sağlık çalışanları değil, politikacılar ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan güçlü toplulukların da katkısıyla SHİE ve antimikrobiyal direncinin önlenmesinde daha hızlı aksiyon alınabileceğine vurgu yapılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde el hijyeninin iyileştirilmesi için el hijyeni alt yapısı (alkol bazlı el antiseptiği, temiz su temini) ve enfeksiyon kontrol programlarının güçlendirilmesi ve her 1 dolarlık sağlık harcaması için 7 ila 16,5 dolar tasarruf sağlanabileceği belirtilmektedir.DSÖ'negöre el hijyenini sağlayabilmek için 40 saniyede el yıkamada dikkat edilmesi gereken 10 hayat kurtaran adımı ise Prof. Dr. Timurkaynak şöyle sıraladı:Su ile ellerinizi ıslattıktan sonra sabunu alın.Avuç içlerinizi dairesel hareketlerle ovalayın.Sağ avuç içi sol el sırtına gelecek şekilde, parmak aralarınızı ovalayın.Her iki el için de aynı hareketleri yapın.Avuç içlerinizi birleştirerek parmak aralarınızı temizleyin.Elleri birbirine kilitleyerek, el içlerini ve parmak arkasını yıkayın.Başparmaklarınızı dairesel hareketlerle ovalayın.Tırnakları ve parmak uçlarını diğer elin avuç içine temas ettirerek dairesel hareketlerle ovalayın.Ellerinizi su ile duruladıktan sonra tek kullanımlık kağıt havlu veya havlu ile kurulayın.Kağıt havlu ile musluğu kapattıktan sonra elleriniz artık güvenlidir.