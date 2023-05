Doktora saldırı kınandı

Olay 6 Mayıs'ta Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Üroloji uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu, "Kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekçesiyle" 32 yaşındaki Çağa Erturan tarafından bıçaklandı. Saldırıda ağır yaralanan ve ameliyata alınan Dr. Sadrettin Tuğcu'nun tedavisi sürerken, olaydan sonra yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, sağlık çalışanlarına yönelen saldırı ve değersizleştirme çabalarının sistematik bir hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Eğitimli insanlarını değersizleştiren bir toplumu korkunç bir son bekler. Hele ki, bu sağlık alanında olduğunda sonuçları çok daha korkunç olur. Bir uzman hekimin yetişmesi orta öğretimin bitiminden sonra 11-12 yıl sürmektedir. Bu hekimin belli bir deneyime ulaşması ise on yılları bulmaktadır. Hekimin ve sağlık çalışanlarının eğitimi hiç bitmez, her gün üzerine yeni bilgiler koymak zorundadır. Sonuçta sistemden kopan deneyimli bir hekimin yerine başka bir hekim yetiştirmek ortalama 20 yılı bulabilir. Sağlık çalışanlarımızın değerlerini bilmemiz ve saygınlıklarını korumamız gerekir."