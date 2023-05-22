Estetikte yeni akım: Fenomen burnu

İstanbul Şafak Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Zeynep Aydoğdu, burun estetiği yani rinoplasti operasyonları hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Zeynep Aydoğdu, "Rinoplasti, burun estetiği ameliyatıdır. Bu ameliyatlarla burun şeklini daha iyi bir görünüme ulaştırmayı amaçlarız. Rinoplasti ameliyatı sırasında burun içindeki kıkırdak ve kemik eğriliklerini de düzeltebiliyoruz. Bu ameliyatın adı ise septorinoplastidir. Hem estetik görünümlü hem nefes alan burunlar elde etmeyi amaçlıyoruz. KBB hekimleri olarak en sıklıkla gerçekleştirdiğimiz ameliyatımız septorinoplasti ameliyatıdır" dedi.Gençlerin burun estetiği ameliyatını neden çok tercih eder hale geldiğini ise Op. Dr. Aydoğdu, şöyle açıkladı: "Son yıllarda akıllı telefon, selfie kamerası ve sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber gençlerin görünümleriyle ilgili farkındalıkları arttı. Takip ettikleri influencer ve sosyal medya fenomenlerinin filtreler ve geçirdikleri estetik ameliyatlarla her zaman kusursuz görünmeye çalışmaları gençlerin de görünümlerini değiştirmek için teşvik edici oldu. Sosyal ortamlarında kendilerine yer bulmaya çalışan, henüz ergenliklerini yaşayan gençler, akranları tarafından görünümleriyle ilgili zorbalığa daha sık uğramaya başladı. Tüm bu nedenlerle gençler estetik ameliyatları, özellikle burun ameliyatlarını daha çok yaptırmak istiyorlar."Burun estetiği ameliyatlarının günümüzde artık çok sık yapıldığını ve herkesin etrafında en az 1-2 kişinin bu ameliyatı yaptırmış olduğunun göründüğünü söyleyen Op.Dr. Aydoğdu, gençlerin burunlarını kime benzetmek isteğini ise şöyle anlattı: "Burun şeklinde büyük bir patoloji olmamasına rağmen daha küçük ve kalkık burun isteği olan hastalarımız oluyor. Bu hastalarımıza ameliyatla ilgili her türlü olasılığı anlatıyoruz. Son günlerde hastalarımız genellikle istediği burun şeklini göstermek için bir fotoğrafla muayeneye geliyor ancak referans fotoğraf eskiden olduğu gibi ünlü fotoğrafları olmuyor. Sosyal medyadan takip ettiği bir fenomen veya arkadaşının beğendiği burun fotoğrafı ya da kesinlikle istemediği bir burun fotoğrafı oluyor.""Burun ameliyatı için duygusal ve fiziksel gelişimi önemsiyoruz" diyen Op. Dr. Aydoğdu, bu ameliyatların hangi yaş aralığında yapılması gerektiği konusunda şunları söyledi: "Hastamızın yüz gelişimini tamamlamış ve ameliyat sonuçlarını değerlendirebilecek yeterli psikolojik, mental düzeye ulaşmış olmasını istiyoruz. Bu nedenle burun estetiği ameliyatını 18 yaş üzerine uygulamaktayız. Ancak nadir olarak nefes almayı engelleyen, aşırı burun kıkırdağı eğriliği olan kişilerde yaş sınırımız düşebiliyor."Son yıllarda ödem ve morlukları azaltmak için kullanılan enstrümanların değiştiğini söyleyen Op.Dr. Aydoğdu, "Artık piezo cihazı kullanıyoruz. Piezo cihazı ultrasonik ses dalgaları kullanarak burun kemiğinde kesi yapmamızı sağlıyor. Sadece kemiğe etki ediyor. Etraf dokular, kaslar ve damarlar zarar görmüyor. Bu nedenle şişlik ve morluk minimum seviyede oluyor" dedi.Burun estetiği ameliyatlarını yaparken 2 ayrı tekniği kullandıklarını söyleyen Aydoğdu, şu bilgileri verdi: "Açık teknikte burun ucundan 2-3 mm'lik kesi yaparak burun cildini kaldırıyoruz ve tüm burun yapılarına rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Kapalı teknikte ise sadece içeriden kesiler yapıyoruz, daha dar alandan burun yapılarına ulaşıyoruz. Ve ameliyat sonrası ödem daha az oluyor. Hangi yöntemi seçersek seçelim göz çevresinde ve yüzde ödem ve morluklar olabiliyor, 15 günde geçiyor.Op.Dr. Aydoğdu, ameliyatı planladıktan sonra hastanın nelere dikkat etmesi gerektiğini ise şöyle sıraladı: "Burun damarlanması fazla olan bir organdır. Ameliyat sırasında ve sonrasında kanama olasılığı vardır. Bu nedenle hastamızın en az bir hafta öncesinde varsa kullandığı kan sulandırıcı, ağrı kesici ilaçları kesmesini istiyoruz. Yine kullanılan günlük vitamin destekleri, karışık bitki çayları, bitkisel ilaçlar kanamayı arttırabildiğinden son bir hafta kullanılmamasını istiyoruz. Sigara iyileşmeyi bozduğu için en az ameliyat öncesi bir hafta, ameliyat sonrası 2 hafta kullanılmasını önermiyoruz."Op.Dr. Aydoğdu, şu bilgileri verdi: "Ameliyat sonrası dönemde göz etrafında şişlik ve morluklar görülebiliyor. Şişlik ve morluğu önlemek için hastamızın ilk 2 hafta başının altına 2-3 yastık koyarak yüksek ve düz yatmasını, göz ve burun çevresine buz uygulamasını istiyoruz. Alçı ve tamponluyken dışarı çıkabilir ancak bu morlukların güneşle temasında leke olabiliyor. Bu nedenle bu dönemde bol güneş kremi ve şapka kullanmasını öneriyoruz. Burun içindeki delikli silikon tamponlar sayesinde tamponluyken rahat nefes alabilmesi için burun içini deniz suyuyla yıkamasını öneriyoruz. İlk bir ay tansiyonu yükseltebilecek, kanamayı arttırabilecek sporlar yapmasını istemiyoruz. İlk 6 ay güneş gözlüğü ve maske kullanımını önermiyoruz. Darbe almamaya maksimum özen göstermesini istiyoruz."