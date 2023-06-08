Avrupalının sağlığı Türklere emanet! Türkiye sağlık turizmi avantajları Avrupalılara tanıtıldı

TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, 2-3 haziran tarihlerinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi, DEİK Sağlık İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin destekleriyle ALZ Fuar ve GO Fair tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nın büyük bir başarıyla tamamlandığını belirtti.

60 HASTANE VE KLİNİKLERİN YÖNETİCİLERİ KATILDI

Türkiye'nin seçkin 60 hastanesi ve kliniklerinin üst yöneticileri ve uzman doktorlarının stantlarıyla katılım sağladığı fuarda Türkiye'nin önde gelen hastane ve kliniklerinin Hollanda kamuoyuna tanıtıldığını anlatan Alagöz, fuar kapsamında Hollandalı sağlık sektörü temsilcileri ile 400'ün üzerinde randevulu iş görüşmesi gerçekleştirildiğini söyledi.



Fuarın organizatörü ALZ Grup'un da Yönetim Kurulu Başkanı olan Cihat Alagöz, "Yurt dışında düzenlediğimiz sağlık turizmi fuarlarının ziyaretçilerini bugüne kadar ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan Türk nüfus oluşurdu. Amsterdam'daki fuarda ise Türk kökenli ziyaretçiden çok daha fazla Hollandalı ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılaştık" dedi.

2.1 MİLYAR DOLAR SAĞLIK TURİZMİ GELİRİ ELDE EDİLDİ

Katılımın Avrupa'da Türkiye'ye ve Türk sağlık sektörüne duyulan güvenin çok büyük bir göstergesi olduğunu ifade eden Alagöz, "2021 yılında 670 bin 730 uluslararası hasta şifa bulmak için Türkiye'yi tercih ederken bu rakam 2022'de 1 milyon 258 bin 382 kişiye ulaştı. 2021 yılında 1.7 milyar dolar olan sağlık turizmi geliri ise 2022'de 2.1 milyar dolara yükseldi. Katlanarak artan bu ivmenin doğru tanıtımlarla önümüzdeki yıllarda da hızlı bir yükseliş kaydedeceğini düşünüyoruz. 2023 yılı ilk çeyreğinde 411 bin 190 uluslararası hasta Türkiye'yi tercih ederken sağlık turizmi geliri de 453 milyon doları aştı. Hedefimiz doğru tanıtımlarla bu geliri daha da artırmak" dedi.

TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ HOLLANDA DA TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Türkiye tarafından Hollanda'da hizmete açılacak "World Health Tourism Center Rotterdam" ile Hollanda ve komşu ülkelerinin sağlık turizmi pazarına odaklanmak isteyen lider ve öncü hastaneler, klinikler, termal tesisler, yaşlı bakım merkezleri, sağlık turizmi aracı kuruluşları, sigorta şirketleri, asistans şirketleri ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının Hollanda temsilciliklerinin tek çatı altında Avrupa pazarı ile buluşturulacağını açıklayan Alagöz, merkezin 1 Eylül 2023 tarihinde faaliyete geçeceğini kaydetti. Alagöz merkezin hizmete açılması ile birlikte Avrupa'daki muhattaplık sorununun da çözüleceğini söyledi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BRANŞLAR

Alagöz, uluslararası hastaların en çok tercih ettiği klinik branşların kadın hastalıkları, göz, göğüs, genel cerrahi, iç hastalıklar, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi onkoloji, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, üroloji, saç sorunları ve ekimi alanlarında gerçekleştiğini söyledi.