"Tüm dünyada yılda 19.3 milyon yeni kanser vakaları görülüyor"

Öksüzoğlu, "Dünya Sağlık Örgütünün 185 ülke ve bölgeden elde ettiği son güncel veriye göre tüm dünyada yılda 19.3 milyon yeni kanser vakası görülürken bunun 2040 yılında 30 milyonun üzerinde olması bekleniyor. Tüm dünyadaki vakalar içerisinde meme kanseri yeni vakaların görülme sıklığı olarak ilk sıralarda yer alıyor, her 6 kanser ölümünden biri de meme kanserine bağlı. Meme kanseri orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkıyor, çok sayıda alt tipi bulunuyor. Onlardan biri olan üçlü negatif meme kanseri (ÜNMK) ise daha erken yaşlarda, sıklıkla 50 yaşından önce teşhis edilebiliyor. Alkol kullanımı arttıkça risk artıyor. ÜNMK küresel ölçekte tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 10-15'ini oluşturuyor. Genç kadınları daha sık etkiliyor. Hızlı bir şekilde büyüme eğilimi gözlenebilen ÜNMK'nin, teşhis edildiği anda vücuda yayılmış olma (metastaz) olasılığı bulunuyor" ifadesini kullandı.

"TERZİ BAZINDA TEDAVİ"

ÜNMK'nin hastaların yaşam kalitesinin bozulmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu belirten Demirci ise konuyla ilgili, "Kanser vücuda yayıldıktan sonra, klasik tedaviler ile tedavi başarısı istenilen düzeyde olmamakta. Kanser erken evrede saptanırsa başarı şansı yüzde 98'e çıkıyor. Her hastaya terzi bazında tedavi uygulamak, hastaların temel sağ kalımlarını uzatmak temel amacımız" dedi.