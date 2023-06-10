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Giriş Tarihi: 10.6.2023 11:05

“Kalp Sağlığı Semineri” halktan büyük ilgi gördü

YDÜ Hastanesi Yeniboğaziçi tarafından başlatılan “Herkes için Sağlık Seminerleri”nin ilki, İskele Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirildi. YDÜ Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Başhekimi ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aşkın Pekbay tarafından İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer bölge halkı tarafından büyük ilgi gördü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Kalp Sağlığı Semineri” halktan büyük ilgi gördü

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Aşkın Pekbay kalp krizine bağlı ölümlerden sorumlu olan koroner arter hastalıkları ile ilgili sunumunda; hastalığa neden olan risk faktörlerinden, hastalığın belirtilerinden, tanı ve tedavi yöntemlerini ele aldı. Op. Dr. Aşkın Pekbay, "Düzenli yürüyüş, sağlıklı beslenme ve sigarasız yaşamla koroner arter hastalıklarından korunmak mümkün. Bu hastalıklara maruz kalıp tedavi gören kişilerde ise sosyal yaşam desteği, stres yönetimi ve uyku-enerji dengesi ile sağlıklı bir yaşama devam edilebilir" dedi.

Kalp ve damar ameliyatlarının tümünü gerçekleştirebilecek hekim deneyimi ve donanıma sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise, "Herkes için Sağlık" seminerlerinin toplumu bilgilendirmek adına ülke genelinde devam edeceğini söyledi.

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“Kalp Sağlığı Semineri” halktan büyük ilgi gördü
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