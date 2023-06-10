“Kalp Sağlığı Semineri” halktan büyük ilgi gördü

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Aşkın Pekbay kalp krizine bağlı ölümlerden sorumlu olan koroner arter hastalıkları ile ilgili sunumunda; hastalığa neden olan risk faktörlerinden, hastalığın belirtilerinden, tanı ve tedavi yöntemlerini ele aldı. Op. Dr. Aşkın Pekbay, "Düzenli yürüyüş, sağlıklı beslenme ve sigarasız yaşamla koroner arter hastalıklarından korunmak mümkün. Bu hastalıklara maruz kalıp tedavi gören kişilerde ise sosyal yaşam desteği, stres yönetimi ve uyku-enerji dengesi ile sağlıklı bir yaşama devam edilebilir" dedi.

Kalp ve damar ameliyatlarının tümünü gerçekleştirebilecek hekim deneyimi ve donanıma sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise, "Herkes için Sağlık" seminerlerinin toplumu bilgilendirmek adına ülke genelinde devam edeceğini söyledi.