Dental Estetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan: "Gülüş estetiği önem kazandı"

Uğur Turan, Dental Estetik olarak Türkiye'nin diş tedavisi ve sağlık estetiği alanında dünya genelinde tanınan ve tercih edilen bir ülke haline gelmesinde paylarının olmasının gurur verici olduğunu belirtti. "Ülkemizdeki sağlık kuruluşlarının kalitesi ve sağladığı hizmetler, diş estetiği konusunda önemli bir referans haline gelmiştir" diyen Turan, Dental Estetik'in bu alanda sağladığı başarı ve kaliteyle müşterilerinin memnuniyetini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Uğur Turan, diş estetiği alanında yapılan son teknolojik yenilikler ve uygulamalar hakkında da bilgi verdi. "Gelişen teknoloji sayesinde artık daha doğal ve estetik sonuçlar elde edebiliyoruz. Diş protezleri, porselen kaplamalar ve implant gibi yöntemlerdeki ilerlemeler sayesinde hastalarımızın memnuniyeti artıyor. Dental Estetik olarak, sürekli olarak kendimizi güncelleyerek ve yeniliklere açık bir şekilde hizmet veriyoruz. Amacımız, hastalarımıza en iyi kalitede ve güvenli bir diş estetiği deneyimi sunmaktır" şeklinde konuşan Turan, diş estetiğinin sadece estetik kaygıları değil, aynı zamanda sağlık ve özgüven açısından da önemli bir etkisi olduğunu vurguladı.

Diş estetiği alanında yapılan gelişmelerin estetik kaygıları olan kişilere büyük faydalar sağladığını ifade eden Turan, "Dental Estetik olarak, ileri teknoloji ve deneyimli uzman kadromuzla her müşterimize kişiye özel çözümler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Gülüş tasarımı, beyazlatma, porselen lamina ve implant gibi diş estetiği alanındaki uygulamalarımızla hastalarımızın sağlıklı ve güzel gülüşlere kavuşmasına yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.