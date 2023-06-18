Buk Beauty Kurucusu Burak Önal: “Göz Estetiğine Yönelim Artıyor!”

Buk Beauty Kurucusu Burak Önal "Yaşlanmaya birlikte göz çevresinde halkalar oluşabiliyor. Bunun yanı sıra düşük göz görünümü oluşabildiğini de söyleyebiliriz. Bunların her biri, yüzde yorgun bir görünüme neden oluyor. Bu ise kişinin psikolojik anlamda kendisini kötü hissetmesi ile sonuçlanıyor. Belirttiğim hususların her biri, özellikle kadınların son dönemlerde göz estetiğine büyük bir ilgi gösterdiğini gözler önüne seriyor." Diye konuştu.

Yüzdeki Yorgun Görünümün Nedenlerinden Biri de Gözler

Yüzdeki yorgun görünümün nedenleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Burak Önal, "Biliyorsunuz, stres hayatımızın her alanında. Yoğun bir stres, vücuda olumsuz etkilerde bulunuyor. Bunun yanı sıra yaşın ilerlemesiyle birlikte yüzdeki kırışıklarda da artış meydana geliyor. Öte yanda yüzdeki yorgun görünümün nedenlerinden bir diğeri de gözler. Özellikle göz çevresindeki sorunlar, yüzün ferah bir görünümden uzaklaşmasına neden oluyor." ifadelerinde bulundu.





Göz Estetiğinde Titiz Bir Çalışma Çok Önemli

Yüzdeki geç görünümde göz estetiğinin önemli bir konumda yer aldığını belirten Buk Beauty Kurucusu Burak Önal, "Biliyorsunuz, insan yüzünün karakteristik görünümünde gözler önemli bir yere sahip. Gözler, istenilen bakışın yakalanmasını sağlıyor. Bu noktada, göz çevresinde meydana gelen sorunlar için birçok kadın göz estetiğine başvuruyor. Burada belirtmek gerekir ki göz estetiğinin titiz bir şekilde yapılması oldukça önemli. Göz estetiği doğru teknikle uygulanmadığında, göz kapak düşüklüğü başta olmak üzere birçok sorun ön plana çıkabiliyor." Diyerek göz estetiği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yaşlanmayla Birlikte Düşük Göz Görünümü Oluşabilir

Yaşlanmayla beraber göz çevresindeki dokuların gevşemeye başladığını belirten Önal, "Yaşlanma, cilt üzerinde çeşitli etkilere sahip. Bunlardan biri de göz çevresindeki dokuların gevşemeye başlaması. Bu durum, düşük göz görünümünün oluşmasına neden oluyor. Göz estetiği, bu noktada dikkat çeken bir estetik uygulama. Ben de uzman ekibimle birlikte titiz bir çalışma ile göz estetiği hizmeti sunuyorum. Estetik alanında kendimi geliştirecek atılımlarda bulundum. Çalışmalarıma profesyonel bir şekilde devam etmenin mutluluğunu yaşıyorum." Diyerek açıklamalarını sonlandırdı."Bu Bir İlandır"