Güzel görüneyim derken hasta olmayın

Tırnak kozmetikleri, bakımlı ellere ve güzel görünümlü tırnaklara sahip olmak isteyen ve zaman kaybetmek istemeyen kadınlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Jel tırnak, kalıcı oje ve protez tırnak gibi uygulamalar güzel görünümlü tırnakları elde etmeyi kolaylaştırsa da beraberinde bazı sorunları da getirmektedir.Tırnak kozmetikleri sağlık açısından zararlı olmamakla birlikte, hassasiyeti olan bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Jel tırnak, kalıcı oje ve protez uygulamaları için kaliteli ürünleri tercih etmek, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmek ve olası reaksiyonlara karşı duyarlı olmak önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Güldehan Atış, tırnak kozmetikleri hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Atış, giderek yaygınlaşan uygulamalar neticesinde, tırnak kozmetiklerine bağlı sorunlar nedeniyle dermatoloji uzmanlarına başvuran hasta sayısında ciddi bir artış gözlendiğine dikkat çekti.Tırnaklara aralıklı olarak işlem yaptırılması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Atış "Güzel görünümlü ve bakımlı tırnaklara sahip olurken, sağlık da korunmalıdır. Bu tarz uygulamalar, güvenilir merkezlerde, uzman kişiler tarafından steril koşullarda yapılmalıdır. Uygulamaların sürekli değil aralıklı kullanımı yan etkileri azaltabilmektedir. UV lambaları kullanılırken tırnak çevresindeki alanların korunması, uzun vadede deri kanserine karşı koruyucu olmaktadır" dedi.Tırnakkozmetikleri sağlık açısından zararsızdır. Ancak bazı önlemler almakta da fayda vardır" diyen Uzm. Dr. Atış, tırnaklarınızı yaptırmadan önce bu önerilere dikkat etmenizi istedi. Uzm. Dr. Atış, zaman kazandırması, şık görünmesi gibi avantajları olan tırnak kozmetiği uygulanırken dikkat edilmesi gereken 5 önemli bilgiyi şöyle paylaştı:Öncelikle işlem esnasında steril aletlerin kullanıldığından emin olun. Hem işlem esnasında enfeksiyon riskini azaltmak hem de kişiden kişiye kan yoluyla bulaşabilecek enfeksiyonların kontrolü için önemlidir.Manikür işlemi esnasında tırnağın kütikül denilen kısmının derin bir şekilde kesilmesi enfeksiyonlara ve tırnakta şekil bozukluklarına yol açabilmektedir. İşlem esnasında mümkünse kütikül korunmalıdır.Tırnaklar uygun teknikle kesilmelidir. Uygun olmayan şekilde kesilen tırnaklar, batık tırnağa yol açabilmektedir.Jel tırnak, kalıcı oje gibi uygulamalar, sürekli değil, aralıklı olarak uygulanmalıdır. Uzun süre tırnak üzerinde baskı oluşturan yöntemler, tırnak plağında incelme, sararma, kırılma ve şekil bozukluklarına yol açabilmektedir.Özellikle jel tırnak uygulamalarında, kullanılan UV ((Ultraviyole Işık) lambaları, dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konudur. UV deri kanserleri için bilinen bir risk faktörüdür.UZMDr. Atış, tırnak plağının UV'ye ((Ultraviyole Işık) karşı geçirgenliğinin oldukça düşük olduğunu söyleyerek "Tırnak plağı ve altındaki dokular UV'nin zararlı etkilerinden korunurlar. Ancak tırnak çevresindeki dokunun mutlaka korunması gereklidir. Uzun süreli, sık uygulamalar, uzun vadede sorunlara yol açabilmektedir. UV uygulaması esnasında tırnak dışındaki alanların uygun, parmaksız bir eldivenle kapatılması ya da işlemden önce güneş kremi uygulaması koruyucu olacaktır" dedi.