Bir çift kornea 4 kişiye hayat oluyor

Kornea naklinde artık tek kadavradan alınan bir çift kornea ile 4 kişinin hayatı aydınlanabiliyor. Son 10 yıldır yaygınlaşmaya başlayan bu yöntem sayesinde kadavra bağışının çok az olduğu ülkemizde, kornea bekleyen daha çok hastaya şifa şansı doğduğunu anlatan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, "lameller kornea cerrahisi" sayesinde, kadavradan alınan korneayı mikron düzeyinde iki katmana ayırdıklarını ve nakil bekleyen hastalarda, korneanın ön ve arka bölgesindeki hastalıklara göre iki farklı bölgeye ayrı ayrı naklettiklerini söyledi. Yıldırım, böylece tek bir kadavra bağışı ile uygun olan hastalar seçildiği takdirde, 4 kişinin görme yetisine kavuşabildiğini kaydetti.