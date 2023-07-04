Fit olmak Alzheimer riskini azaltıyor

ABD'de yapılan çalışmaya göre, fit olmak sadece bedensel sağlık için değil, akıl sağlığı için de önemli. California San Francisco Üniversitesi'nden uzmanlar, yağsız kas ve Alzheimer arasındaki bağlantıyı araştırdı. 'Mendel randomizasyonu' adı verilen bir genetik tahmin tekniği kullanıldı. Birleşik Krallık Biobank çalışmasında 450 bin 243 kişiden bilgi alındı. Uzmanlar, yaş, cinsiyet ve genetik soyları dikkate alarak kol ve bacaklardaki yağsız kas ve yağ dokusunu tahmin etti. Yağsız kas kütlesine sahip kişilerde bilişsel görevlerde daha iyi performans tespit edildi. Yağsız kas kütlesinin, Alzheimer hastalığı riskinde istatistiksel olarak güçlü bir azalma ile ilişkili olduğu görüldü.