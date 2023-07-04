Prof. Dr. Erkan Soylu: “Rinoplastide yaş sınırlaması var mı?”

Prof. Dr. Soylu yaptığı açıklamada "Çocukluk çağından itibaren burnunda ciddi deformite bulunan ve bu durumun fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek hastalarda yaş sınırlaması olmadan rinoplasti ameliyatı yapılabiliyor. Ancak, sadece kozmetik nedenlerle rinoplasti düşünen hastalar için 18 yaşına gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bu, hastanın fonksiyonel bir sorunu olmadığı ve ameliyatın daha çok estetik amaçlarla yapıldığı durumlar için geçerli." İfadelerini kullanıyor.

18 yaş altında rinoplasti yapılması konusunda ise Prof. Dr. Soylu, "Kadınlarda yüz gelişimi erkeklerden daha erken tamamlanıyor. Bazı merkezlerde, 16 yaşından itibaren ebeveyn izniyle rinoplasti ameliyatının yapılabiliyor. Ancak dünya genelinde çocukluğun sona erip yetişkinliğe geçişin 18 yaşında olduğu kabul edilmekte. Bu nedenle, erkek ve kadın hastalar için en uygun başlangıç yaşının 18 olduğunu düşünüyoruz." Sözleri ile daha küçük yaşlarda olanlar için zaruri olmadıkça bu operasyonu tavsiye etmediklerini vurguluyor.

Rinoplastide üst yaş sınırlaması olmadığını belirten Prof. Dr. Soylu, kliniğinde 50'li, 60'lı ve 70'li yaşlarda ameliyat edilen hastalar olduğunu da ifade ediyor. Bu durumda tek şartın hastaların sağlıklı olmaları olduğunu belirten Prof. Dr. Soylu, Örneğin, kalp, böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi sorunları olan veya kontrol edilemeyen hipertansiyon veya şeker hastalığı gibi rahatsızlıkları bulunan hastaların kozmetik amaçlı rinoplasti ameliyatına uygun olmadığını belirtmektedir.



"İlandır"