Uyuyamayana 10 altın tavsiye

Sıcak hava geceleri uykuya dalmayı önemli bir sorun haline geliyor. BBC yazın rahat uyku için 10 altın tavsiyede bulundu.1. Gündüz uyumayın.2. Günlük yaşam alışkanlıklarınızı koruyun.3. Yatak odasını serin tutun.4. İnce çarşaf ve örtüler kullanın.5. Çoraplarınızı soğutun.6. Susuz kalmayın.7. Ne içtiğinize dikkat edin.8. Sakinleştirici şeyler yapın.9. Çocukların uyku ya da banyo saatlerinin değişmesine izin vermeyin. 20 santigrat derece bebeklerin uyuması için ideal sıcaklık.10. Aklınızda sorunu büyütmeyin.