Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık kimdir?

2007 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Op. Dr. Evren Işık, uzmanlık eğitimini 2012 yılında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde tamamladı. Androloji, rekonstrüktif penis cerrahisi ve infertilite alanlarında çok sayıda seminere ve eğitime katılarak deneyim kazandı. Uzmanlık eğitimi henüz devam ederken birçok komplike penis cerrahisi operasyonunda yer aldı ve üroloji eğitimini "androlojik cerrahi eğitimi" ile derinleştirdi.



2017 YILINDA İZMİR'E YERLEŞTİ

Asistanlık eğitimini tamamladığı hastanenin üroloji kliniğinde operatör olarak 2 sene çalışan Op. Dr. Evren Işık, kariyerine Denizli Devlet Hastanesi'nde devam etti. Denizli Devlet Hastanesi'nde 2 sene görev yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Dr. Işık, 2017 yılında Özel İzmir Can Hastanesi Üroloji Kliniği'nde göreve başladı.



YOĞUN TALEP ÜZERİNE KLİNİĞİNİ TAŞIDI

2019 yılının eylül ayında Can Hastanesi'nden ayrılan Op. Dr. Evren Işık, AndroKlinik markasının ilk muayenehanesini Mavişehir Park Yaşam Ofisleri'nde açtı. 2 yıl boyunca hastalarının tedavisini buradaki muayenehanesinde yürüten Dr. Işık, gittikçe artan hasta talepleri üzerine AndroKlinik'i İzmir Mistral Ofis Kulesi'ne taşıdı.



ERKEK KAYNAKLI CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINI TEDAVİ EDİYOR

Halen İzmir Mistral Ofis Kulesi'ndeki AndroKlinik'te hastalarının tedavi süreçlerini yürüten ve klinik uygulamaları gerçekleştiren Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, erkek kaynaklı cinsel işlev bozuklukları ve erkek kaynaklı infertilite tedavisi ağırlıklı hizmet vermekte, aynı zamanda genital estetik talebi olan erkek hastalarının bu isteklerine de cevap vermektedir.



ÇİFTLERİN HAYAT KALİTESİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Evli olan ve bir kız çocuğu bulunan Op. Dr. Evren Işık, hastalarının ve eşlerinin hayat kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Tıbbi olarak çözümü bulunan fiziksel problemlerin giderilerek aile hayatının temellerinin sağlamlaştırılabileceğini savunan Dr. Işık, tabu olarak görülen sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisinin önemi hakkında toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

"İlandır"