İyi beslenerek selülitlere meydan okuyun

Bağcılar Şafak Hastanesi'nden Diyetisyen Melissa Uruçay, selülitten kurtulmanın yolunun iyi beslenmeden geçtiğini belirterek, "Selülit, östrojen hormonunun etkisiyle oluşur. Bu yüzden kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre daha fazladır. Dolaşımın bozulması ile dokular beslenemez ve elastikiyetini kaybeder. Böylece deride portakal kabuğuna benzeyen çökmeler meydana gelir" dedi. Diyetisyen Uruçay, selülite neden olan faktörleri ise şöyle sıraladı: "Sık sık kilo değişimi yaşamak, kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi, dengesiz beslenme ve hareketsizlik gibi faktörler selülit oluşumunu artırır."Diyetısyen Uruçay, selülitten kurtulmak için 7 öneride bulundu.İşte o öneriler:Metabolizmanızın iyi çalışması, vücuttan toksinleri atmak ve cilt esnekliği için her gün ortalama 2 litre su içmelisiniz. Mevcut kilonuzu 30 ml ile çarparak her gün içmeniz gereken su miktarına ulaşabilirsiniz.Omega-3 kaynaklarının kan dolaşımına olumlu etkileri bulunmaktadır. Haftada 2-3 gün ızgara veya fırında pişmiş balık tüketmelisiniz. Ayrıca semizotu, ceviz, keten tohumu gibi besinler de Omega 3 kaynağıdır.E ve C vitaminleri antioksidan özelliğe sahiptir. Vücutta kolajen üretimine destek olup derideki çukurlaşmaları engeller.Çilek, yeşil biber, brokoli, ıspanak, domates, badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişler, C ve E vitaminlerinden zengin besinlerin başında gelir.Ananas, maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü, yeşil çay gibi besinler vücutta depolanmış yağın parçalanmasına yardımcı olurlar. Bu sayede selülit görünümünü azaltırlar. Vücudunuzun toksinlerden arınması için bu besinler her gün beslenmenizde yer almalıdır.Ayrıca fazla tuz vücutta su tutar yani ödeme neden olur. Bu yüzden aşırı tuz tüketiminden kaçınmalısınız. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine göre günlük tuz tüketiminiz 5 gramı aşmamalıdır.Selülitleri azaltmak için mutlaka aktif olmalısınız.Egzersiz ile kasları güçlendirmek hem kan dolaşımını hızlandırır hem de yağ dokularını küçültür böylece vücut sıkılaşır.Her gün en az 30 dakika tempolu bir egzersiz yapın.Yeterli ve dengeli beslenerek hayal ettiğiniz görünüme kavuşmanız mümkün. İhtiyaçtan fazla alınan tüm besin öğeleri vücutta yağa dönüşür.Yağ artışı selülit gibi estetik problemlerin yanı sıra birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle beslenme uzmanı kontrolünde ideal kilonuza ulaşmanızı tavsiye ederim.DiyetısyenUruçay, selülitsavar bir yaz tatlısı önerisinde de bulundu. İşte o fit tutan mucizevi tatlı:1 adet ananasÇeyrek limonTarçınTaze nane yaprakları1 yemek kaşığı balTüm malzemeleri karıştırıp blenderdan geçirin. Buzdolabında 2 saat dondurduktan sonra servis edebilirsiniz. Üzerini isteğe bağlı olarak mevsim meyveleri ile süsleyebilirsiniz.