Sadece hafta sonu egzersizi 5 güne eşdeğer

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalp sağlığı için hafta içi egzersize fırsat bulamayanların hafta sonu yüksek tempo egzersizle bu açığı kapatabileceğini açıkladı. Prof. Dr. Bilal Boztosun şu değerlendirmelerde bulundu: "Avrupa ve Amerika'da kalp hastalıkları dernekleri sağlıklı kalmak için haftada beş gün en az 30 dakika egzersiz yapmamız gerektiğini söylüyor. Birçok kişi için bu öneri hafta içi her gün anlamına geliyor aslında" dedi. "Hafta içi sabah 06.00'daki egzersiz yapmak zor olabilir veya spor salonundaki akşam seansları için de çok yorgun olabilirsiniz" diyen Prof. Dr. Bilal Boztosun, bir araştırmadan bahsetti: "Yeni bir çalışma, hafta sonu büyük bir egzersiz patlamasının, bu aktiviteyi haftaya yaymak kadar iyi olduğunu gösterdi."Dünya Sağlık Örgütü'nün yetişkinlerin her hafta en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmasını önerdiğine dikkat çeken Boztosun, "Bisikletle yürüyüşe çıkmak veya hafif eforlu bir bisiklet sürmek buna dahil sayılır. Alternatif olarak, koşmak veya yüzmek gibi 75 dakikalık yoğun bir aktivite de yapabilirsiniz" dedi.Boztosun, ABD'li araştırmacıların, sadece bir veya iki seansta egzersiz yapan insanların ya da sadece hafta sonu yapanların ne kadar başarılı olduğunu görmek için 350 binden fazla insanı takip ettiklerini belirterek "10 yıl boyunca her hafta orta ila şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren katılımcılar değerlendirildi. Sadece hafta sonu egzersiz yapanlarla karşılaştırılığında kalp damar hastalığı riski açısından iki grup arasında fark olmadığı ortaya çıktı."Prof. Dr. Bilal Boztosun, araştırmanın hafta sonu bir veya iki gün boyunca 150 dakika egzersiz yapmanın, kalp krizi riskini yüzde 27 ve kalp yetmezliği riskini yüzde 38 azalttığını ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi: "Buna karşılık haftada iki günden fazla egzersiz yapan kişilerde kalp krizi riskinde yüzde 35 gibi daha fazla azalma sağlanıyor. Bu sonuç bize, en azından bazı hastalara '150 dakikanızı hafta boyunca eşit bir şekilde dağıtamazsanız, hafta sonu boyunca 150 dakika egzersiz yapmanın yararlı olabileceğini söyleyen bazı yeni kanıtlar var' diyebileceğimiz anlamına geliyor. Önemli olan haftada en az 150 dakika egzersiz süresini tutturabilmek" dedi.Prof. Dr. Bilal Boztosun , şu önerilerde bulundu: " Zaman sıkıntısı çekiyorsanız ve fitness yapmayı planlıyorsanız, kas geliştirmeyi listenizin en üstüne koyun. Direnç eğitimi, insanların yapabileceği en önemli aktivitedir. Bu tür egzersiz yaşa bağlı kas kaybını önleyecek ve bağımsız yaşama, yaş ilerledikçe ortaya çıkabilecek yaralanmalardan kaçınma ve sonraki yıllarımıza daha rahat devam etme yeteneğimiz için en önemli egzersiz türüdür."