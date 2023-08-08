Bilim insanları kansere neden olan bakteriyi tespit eden biyosensör geliştirdi

Yıllarca, mide ülserinin en önemli sebebinin midede yükselen asit oranı olduğu düşünülse de 80'li yıllarda bu hastalığın asıl kaynağının, mide ve bağırsak florasına yerleşen Helikobakter pilori olduğu ortaya çıkarıldı. Üstelik, oldukça yaygın olan bu bakterinin yoğunluğu; ülser, gastrit ve reflü gibi hastalıklarının yanı sıra mide duvarında incelme, kansere neden olabilecek hücresel değişiklikler, mide kanseri ve mide lenfoması gibi rahatsızlıklara da yol açabiliyor. Bu nedenle mide ve bağırsaktaki Helikobakter pilori'nin yoğunluğunun takip edilmesi, bu hastalıkların teşhisinde olduğu kadar uygulanan tedavinin işe yarayıp yaramadığının belirlenmesinde de hayati önem taşıyor.

TESCİL EDİLDİ

Bilim insanları moleküler baskılama yöntemi ile doğrudan Helikobakter pilori'yi tanıyan bir sistem geliştirdi. Nanoçipten oluşan biyosensörün patenti ise geçtiğimiz haftalarda Yakın Doğu Üniversitesi adına tescil edildi. Üniversitenin geliştirdiği biyosensör sayesinde, Helikobakter pilori'nin yoğunluğu belirlenerek teşhis ve tedavi aşamasında bakteri kaynaklı hastalıkların seyri kolayca izlenebilecek. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Hacettepe Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nden değerli bilim insanlarının birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda geliştirdiğimiz biyosensörü kullanıma sunmak için önemli bir adım atmış olduk" dedi.

İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNMAYA DEVAM

Yakın Doğu Üniversitesi'nin sahip olduğu akademik birikimi ürüne dönüştürme kabiliyetine vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Üniversitemizin yetkin bilim insanlarının gerçekleştirdiği akademik çalışmaları, Üniversite 4.0 vizyonu ile ürüne dönüştürerek insanlık için somut faydaya dönüştürüyoruz. Bilimsel ilerleme ancak ürünlere dönüştüğünde insan hayatının kalitesini artırabilecektir. Temelinde yüksek teknolojiler olan pek çok bilimsel çalışmamızı, ARGE ve ürüne dönüştürme kapasitemiz ile insanlığın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi.