Uykudaki kişilerle iletişim kuruldu

Biliminsanları, uykunun çeşitli aşamalarında beynin mekanizmalarına ilişkin anlayışımızı yeniden şekillendiren çığır açıcı yeni bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, uyku bozukluğu olmayan 22 kişiyi ve hastaların gündüzleri uykulu hissettiği kontrol edilemeyen nöbetler yaşadığı bir rahatsızlık olan narkolepsi hastası 27 kişiyi inceledi. Uykudaki kişilerin başkalarını duyup anlayabildiği ve yüz kaslarını kasarak onlara yanıt verebildiği tespit edildi. Bilim dergisi Nature Neuroscience'da yayımlanan araştırma, uyanıklık ile uyku arasındaki zihinsel durumun önceden düşünülenden çok daha geçirgen olduğunu gösterdi.